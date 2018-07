Liga retoma la Sudamericana con Anangonó en la delantera

LEA TAMBIÉN

Juan Luis Anangonó estaba dispuesto a marcharse de Liga al inicio de la temporada. Consideraba que necesitaba más minutos de juego y podría ser titular en otro equipo, algo que hoy puede cumplir tras la salida del argentino Hernán Barcos.

Al imbabureño, de 29 años, se le presenta la opción de ser estelar en un encuentro ‘bravo’. Desde las 17:30, los albos se enfrentan al Vasco da Gama de Brasil, en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana.



El primer semestre del año estuvo en la banca a la sombra de Barcos, pero con la partida del argentino empezó como titular en los últimos dos partidos. Inquieto por la suplencia, esperó su oportunidad con el apoyo de sus familiares, sobre todo de sus hijas Keira y Samaya.

“Son muy chiquitas para saber si les gustará el fútbol en el futuro”, dice orgulloso el atacante y reconoce que apenas saben del balompié, pero son su inspiración para jugar.



Sobre el delantero recae la presión de suplir al ‘Pirata’. Él es consciente de ello y la trascendencia del torneo para los universitarios, que lo conquistaron en el 2009. Un año después, también alcanzaron su segundo trofeo de la Recopa. Fueron los últimos títulos internacionales del club.

Anangonó ya fue titular en el anterior partido de la Sudamericana, cuando los albos se clasificaron ‘agónicamente’ ante el Guabirá en Bolivia. Perdieron 3-2, pero avanzaron por la mayor cantidad de goles anotados en la serie. En casa, se impusieron 2-1.

Ante el Guabirá, precisamente, Anangonó marcó un tanto y lo festejó con euforia. Fue uno de los pocos partidos que pudo jugar desde el inicio. En lo que va de la temporada, suma 556 minutos en cancha de 2 160 posibles en 25 cotejos de LDU (23 por la Serie A y dos de la Sudamericana).



La falta de minutos y, en ocasiones, las críticas de los aficionados lo incomodaron. Suma cinco tantos este año.

El entrenador Pablo Repetto no confirmó su titularidad, aunque ensayó con él en la delantera. El estratega admite que el ariete tiene características diferentes a la de Barcos. “Es más punzante y vertical”, expresa. Mientras que Barcos podía bajar al medio campo atraer marcas y generar juego como mediocampista (hizo ocho asistencias y terminó como el máximo habilitador de la primera etapa).

Anangonó no ha realizado asistencias de gol. Ante ello, el esquema de juego de los albos cambia. Así, Repetto empezó a estudiar ayer la mejor estrategia para enfrentar al Vasco.



El charrúa debía observar videos y sacar conclusiones de las fortalezas y debilidades de su rival para resumirlas a sus dirigidos.



Otra de las opciones que maneja el DT fue la presencia de Gastón Rodríguez como centrodelantero. El uruguayo juega como mediapunta, pero hace dos temporadas se destacó como goleador en su país.



Eso sí, Anangonó no tiene asegurada su titularidad para el resto del año. Ayer, los directivos tenían previsto cerrar el fichaje del colombiano Cristian Martínez Borja, de 30 años. El goleador, que estuvo en el América de Cali, tuvo el aval del técnico Repetto.



El cafetero ya jugó por el América de Cali en la Sudamericana. El ariete llega como el reemplazo de Barcos para el torneo nacional pero no podrá jugar en la Sudamericana.



A la espera de Martínez, Repetto planificó ayer la alineación titular. El estratega quiere que su equipo recupere la fortaleza defensiva que mostró en la primera etapa del Campeonato (recibió 16 goles y fue el menos goleado del torneo, junto al Aucas).



La fuerza en la zaga se vio disminuida en los últimos encuentros tras recibir cuatro goles en su arco (dos del Cuenca y dos del Delfín). Las ausencias de Ánderson Ordóñez y Christian Cruz fueron clave.



Horacio Salaberry y Aníbal Chalá son los reemplazantes de los lesionados.