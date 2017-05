Liga de Quito ha contratado 14 gauchos en 5 años

Esteban Paz dio casi por perdido el regreso de Hernán Barcos a Liga de Quito a finales del año pasado. El interés de clubes brasileños por el goleador le hizo analizar otras opciones.

Las negociaciones se reabrieron luego de que el delantero rescindiera su contrato con Vélez Sarfield. Allí, Liga le hizo una contrapropuesta.



El dirigente no especificó el monto. Expresó que se le hizo “un incremento importante” en la oferta. El valor comercial de los derechos deportivos del gaucho cuestan USD 2,8 millones, según Transfermarkt.



El argentino retornó y completó la cuota de foráneos, integrada por los uruguayos Rubén Olivera, Felipe Rodríguez y Horacio Salaberry.



Los gauchos y los charrúas son, precisamente, los extranjeros preferidos por el club. Desde el 2012, la ‘U’ ha realizado 29 contrataciones de foráneos. De ellos, 14 fueron argentinos y 9, uruguayos.



Desde ese año, LDU no consigue llegar a una final internacional. La última vez que peleó por un título continental ocurrió en el 2011, ante la ‘U’ de Chile, por la Sudamericana.



Barcos es el que más ha jugado entre los extranjeros de esta temporada en un equipo que pasa una situación compleja: es undécimo con 10 puntos en el campeonato.

Sin embargo, no todos los argentinos de la ‘U’ han tenido una actuación destacada, en estos últimos cinco años. Rodrigo Erramuspe actuó en un solo partido en el 2015 y Luciano Balbi cumplió 10 cotejos en el 2014. Al igual que ellos, los refuerzos charrúas de ahora son cuestionados.



¿Por qué no han rendido todos los extranjeros en estos años? Paz dice que las contrataciones no solo dependen de él. Con molestia, expresa que el plantel realiza fichajes que tienen proyección.

Defiende la gestión de su grupo. “No somos tan absurdos para provocar más el hundimiento del equipo”, indica y añade: “las 18 personas que estamos en la Comisión de Fútbol algo sabemos de esto”.



Además, justifica que jugadores como el argentino Gustavo Bou y el paraguayo Julián Benítez no se adaptaron al club, aunque lograron destacarse, posteriormente, en los torneos de sus países.

En esta temporada, los más cuestionados son Olivera y Rodríguez.



El dirigente expresa que ellos tienen contrato hasta final del año, pese a los rumores de su salida, para la segunda etapa del torneo. Pese a ello, no confirmó si continuarán. “Esperamos que si tenemos cambios afecten positivamente al grupo”.



Los fichajes de Olivera y Rodríguez fueron solicitados por Munúa, mientras que los de Salaberry y Barcos los realizó la Comisión de Fútbol.



Precisamente, Barcos liderar hoy, 30 de mayo del 2017, otra vez, el ataque albo. Es titular ante el Defensor Sporting, de Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo. En la ida, en febrero, ambos planteles empataron 2-2 en la Casa Blanca.



En la ‘U’ esperan que los goles del atacante argentino den un respiro al plantel.