Liga de Quito consolidó a su dupla de defensas centrales

Para Franklin Guerra, llegar a Liga de Quito fue todo un reto. El zaguero central manabita tuvo que modificar su estilo de juego para adaptarse a las exigencias que pedía el entrenador Pablo Repetto.

Guerra estaba acostumbrado a jugar en El Nacional en una zaga que presionaba, buscando que los delanteros queden en ‘offside’. En Liga, el juego es más posicional y los defensas esperan a los delanteros en sus posiciones habituales cerca del área.



“Al principio me costó un poco. El sistema de juego en Liga es distinto. En los primeros partidos hacía movimientos a los que estaba acostumbrado en El Nacional. Con trabajo he logrado que ya no me pase eso”, declaró Guerra.



Repetto apostó esta temporada a una renovación total de la defensa. Fichó tres centrales, dos laterales y un arquero para ganar solidez en un área en la que vio fallas el año pasado.



Ahora, la dupla de centrales se ha consolidado. Guerra y Ánderson Ordóñez, quien llegó del Eintracht de Alemania lograron entenderse.



El golero Adrián Gabbarini, otro de los nuevos en Liga, destacó el trabajo de la defensa.“Todo el equipo ha hecho un trabajo impresionante en la parte defensiva”, dice el arquero argentino, quien además aclara que tener dos centrales como Ordóñez y Guerra le da tranquilidad.



‘Musa’ Ordóñez asumió su regreso al país como una oportunidad para ganar minutos y retomar su nivel. En Alemania tuvo poca participación en el Eintracht, en donde apenas jugó cuatro partidos en la liga. Ahora con la ‘U’ ha sido titular en seis cotejos desde que arrancó la temporada. No fue difícil complementarse con sus nuevos compañeros.



“Con la gente de la defensa nos estamos llevando bien. Estamos haciendo un trabajo especial con el profesor Repetto para adaptarnos y estar más sólidos. Nos entendemos bien, porque tenemos una buena comunicación. Eso es lo básico en nuestra defensa”, aclaró Ordóñez, quien en el pasado defendió las camisetas de Barcelona y El Nacional.



Los dos centrales ecuatorianos se ganaron la titularidad a pesar de que en la banca tienen un extranjero que llegó este año como refuerzo (Hernán Pellerano) y un nacionalizado (Horacio Salaberry).



Incluso Guerra aseguró que una de sus metas en Liga es transformarse en un jugador referente. Quiere dejar huella en la hinchada.



Repetto asegura que ambos han sido claves en el buen arranque de temporada de la ‘U’. Esto, a pesar de que insiste en que falta por mejorar .



Hoy (31 de marzo del 2018), a partir de las 12:00, volverán a ser titulares para recibir al Independiente del Valle.



Este cotejo, que se jugará en el estadio Rodrigo Paz, es uno de los más atractivos de la séptima fecha.



Ambos clubes llegan con bajas para este cotejo. La ‘U’ no contará con Ánderson Julio y el Independiente sin Alan Franco. Los entrenadores trabajaron esta semana buscándoles reemplazo.



La jornada para los hinchas de Liga de Quito arranca a las 07:30 con la Megacaravana en tres puntos de la ciudad (Tribuna del Sur, Tribuna de los Shyris y Avenida América y Selva Alegre).

Los precios de las entradas son: general, USD 6; tribuna, USD 8 y palco, USD 20. Todo niño entra gratis con un adulto.