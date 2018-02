Pablo Repetto replantea el ataque con la llegada de Gastón Rodríguez

Sin mareos, sin dolores de cabeza y sin dificultades para respirar. Así se siente el uruguayo Gastón Rodríguez en sus primeros días en los 2 850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

A diferencia de otros extranjeros, sobre todo argentinos y charrúas, él no tiene síntomas de malestar. Estas señales alientan al entrenador Pablo Repetto, de Liga de Quito, para que el futbolista se acople pronto a su esquema de juego.



Pese a ello, el estratega advierte que su compatriota, de 25 años, todavía “no está para carreras largas”. Por ello, anticipa que piensa ubicarlo como mediapunta, detrás de Hernán Barcos. Descarta, por el momento, ponerlo como un extremo, posición en la que se desempeñan los hermanos Anderson y Johan Julio. En el esquema del DT, los volantes exteriores deben realizar grandes recorridos por las bandas.



Rodríguez fue una de las tres opciones que solicitó como refuerzo para cubrir las salidas del ecuatoriano José Francisco Cevallos y el colombiano Sherman Cárdenas.



Su plan era tener al ‘Jr’ Cevallos como titular para que genere juego ofensivo y, sobre todo, apoye a Barcos, goleador del año pasado con 21 tantos. Pero su partida al fútbol de Bélgica lo obligó a buscar una alternativa fuera del país.

“En esta primera instancia, Gastón va a ser una opción detrás del 9. Creemos que ahí nos puede dar mayores resultados en el comienzo del torneo”, recalcó el técnico de los azucenas. Habló con él, quien ahora intenta acoplarse a sus nuevos compañeros.



El charrúa confirmó que se siente mejor jugando detrás del centrodelantero, una posición en la que actuó en el Peñarol de Uruguay, su último equipo y en el que llegó a utilizar la camiseta con el número 10. Aunque añadió que su puesto dependerá del técnico.



En Peñarol, estuvo desde el 2016 y concretó siete goles en 39 partidos, cinco de estos por torneos internacionales. En la última temporada perdió espacio en el plantel titular, pero cree que en Liga puede recuperarlo y apunta a “un título”.



Aunque el técnico considera que todavía no está apto para arrancar un cotejo, su presencia lo obliga a replantearse la conformación de su equipo.



Jonathan Borja juega como mediapunta desde el inicio de la temporada. El imbabureño ocupa ese puesto desde que los universitarios jugaron la Noche Blanca, ante el Deportes Tolima, el 27 de enero.



Ese día, precisamente, Cevallos había confirmado su salida de la ‘U’ y también ya se había marchado Cárdenas.



También actuó por detrás del delantero ante Deportivo Cuenca, en el debut en el Campeonato. El ex El Nacional mostró un buen despliegue en el primer tiempo, pero no tuvo incidencia en el segundo. “No me gusta hacer valoraciones individuales, pero considero que Borja cayó un poco (en su nivel) al igual que todo el equipo. Eso lo hablamos internamente”, expresó Repetto.

Espera una mejor producción del jugador que el año pasado se destacó con El Nacional al marcar nueve tantos en 33 cotejos de la Serie A.



Repetto se plantea mover a Borja a uno de los costados para permitir el ingreso de Rodríguez al ‘11’ estelar. “Es algo que analizaremos en los próximos días. Aún es pronto”, expresó.



Para Borja, en cambio, su reto es destacarse en la ‘U’ para dar el salto al fútbol del exterior. “Quiero demostrar de qué estoy hecho”, expresó.



Repetto también aguarda la recuperación del argentino Cristian Pellerano. El zaguero recibió el alta médica la semana pasada y se entrena con sus compañeros. Sin embargo, el cuerpo técnico considera que aún no está apto físicamente para jugar un encuentro.



A la espera de Rodríguez y Pellerano, el DT afina la alineación para el compromiso ante el Guayaquil City, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Él y sus dirigidos anticiparon que quieren dejar una mejor imagen luego de la derrota 2-1 ante el Cuenca. El plantel se adelantó en el marcador, pero terminó con derrota y con tres delanteros, ansiosos por marcar una conquista.



La ambición de los azucenas es ganar un título, algo que no consiguen desde el 2010 cuando fueron campeones nacionales. Tienen un presupuesto de USD 11, 2 millones.