Un día como hoy: ¡la Copa fue de la ‘U’!

Una frase del entrenador argentino Edgardo Bauza tiene vigencia: “Con el paso del tiempo se valorará lo que Liga de Quito consiguió”, sentenció el ‘Patón’ hace 10 años.

Esas palabras de Bauza aún las recuerda Jairo Campos. El defensa central y uno de los protagonistas del título de la Copa Libertadores del 2008 se emociona cada vez que mira las imágenes de la gesta histórica en el estadio Maracaná.



“Con el paso del tiempo ha ganado más valor lo que conseguimos. Es una emoción haber sido un protagonista de una alegría para el fútbol ecuatoriano”, dijo Campos.



El 2 de julio del 2008, LDU levantó el trofeo de la Libertadores, el torneo más importante del continente, y dio la vuelta olímpica en el Maracaná.



Los albos conquistaron la corona al vencer en la tanda de penales 3-1 al Fluminense de Brasil, en el mítico estadio, luego de caer 3-1 en los noventa minutos reglamentarios.



Los finalistas se fueron a los penales porque en el cotejo de ida los albos vencieron 4-2, con lo que el marcador global llegó a 5-5. Esto obligó a la definición desde los 12 pasos, donde se consagró el golero ‘Pepe Pancho’ Cevallos.

‘Las Manos del Ecuador’, como se le conoce al golero, atajó los lanzamientos de Darío Conca, Thiago Neves y Washington. Solo Cícero anotó desde los once pasos. Curiosamente, Neves fue la figura del ‘Flu’. Anotó tres goles en el juego, pero falló el penal.



Campos admite que vivió minutos de drama en los penales, porque él fue uno de los que erró un lanzamiento.



Por LDU ejecutaron los penales Patricio Urrutia, Franklin Salas y Joffre ‘Dinamita’ Guerrón. Campos no pudo con el golero Fernando Henrique, del Fluminense.



“Todos me decían que me tranquilizara; pero, claro, fueron segundos de terror. Pensaba lo peor. Luego, mis compañeros me abrazaron. Con el último penal todo parecía un sueño. Era una locura. Nos abrazamos y fue una emoción indescriptible”, dijo Campos.



Los hinchas saben de memoria la alineación de la ‘U’: José Cevallos; Jairo Campos, Norberto Araujo, Renán Calle, Paúl Ambrosi. En el medio: Patricio Urrutia, Enrique Vera, Joffre Guerrón, Luis Bolaños Damián Manso y en la delantera Claudio Bieler. Entraron al cambio Franklin Salas (90+15) y el volante William Araujo.



Unos 3 000 ecuatorianos que llegaron a Río prendieron el Carnaval en la tribuna occidental del estadio. El Maracaná, al igual que en el Mundial de 1950, cuando Uruguay le arrebató el título a Brasil, enmudeció tras el tiro de Washington, que fue atajado por el guardameta Cevallos.

La premiación para los albos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol fue en un estadio vacío. Allí se entregaron las medallas y la Copa Libertadores. El escenario brasileño tuvo una asistencia de 86 000 personas en el cotejo, pero los aficionados de Fluminense abandonaron el estadio tras la derrota.



La directiva de LDU decidió celebrar los 10 años reuniendo a los futbolistas que fueron artífices del título. Desde el sábado se han realizado actos conmemorativos con los hinchas, los directivos y las figuras.



En el estadio Rodrigo Paz Delgado, el sábado 30 de junio del 2018, se reunieron futbolistas como Franklin Salas, Paúl Ambrosi, Campos, entre otros. Se tomaron fotos con las réplicas de las copas y se compartieron anécdotas.



Está previsto que esta noche, en el entretiempo del partido entre Liga de Quito y Universidad Católica, se rinda un homenaje a los futbolistas que integraron el equipo del 2008.



Ellos saldrán al gramado del estadio Rodrigo Paz Delgado con la réplica de la Copa. “Es el título más importante a nivel de clubes y es un orgullo poder contar con todas las estrellas. Esperamos tener un estadio lleno para apludirles y agradecerles”, dijo Esteban Paz, directivo albo.