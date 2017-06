El piloto Lewis Hamilton iguala una marca del legendario Ayrton Senna

El piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton (Mercedes), que fue el más rápido este sábado en la clasificación del Gran Premio de Canadá, aseguró que igualar las 65 pole position obtenidas por el brasileño Ayrton Senna es "un gran honor".

"Ayrton para muchos era el piloto favorito y era el mío también, era quien me inspiró para estar donde estoy hoy. Igualarle es un gran honor", aseguró un emocionado Hamilton tras la sesión clasificatoria.



El piloto británico recibió un casco del mítico piloto paulista, campeón del mundo en tres ocasiones (1988, 1990, 1991) igual que el británico (2008, 2014, 2015), en un momento muy emotivo. "Estoy temblando, sin palabras", reconoció en la entrevista ante uno de los palcos del circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



"Solo puedo dar las gracias, que la familia Senna me mande este regalo... No tengo ningún casco de Senna, esto es lo más especial que tengo, de todos los trofeos esto es lo más especial, solo puedo dar las gracias, es un gran honor recibirlo de esta familia", exclamó después en la rueda de prensa oficial.

"He conseguido igualar a Senna, para mí esto es lo único. Desde que era niño siempre pensaba en emular a Ayrton Senna si tenía suerte, y el hecho es que le he alcanzado en las clasificaciones. No me lo puedo creer, recuerdo volver del colegio y poner vídeos de Ayrton, y ahora ver esto, en la temporada más difícil de toda mi carrera, compitiendo con estos grandes pilotos", añadió.

Hamilton destacó que la pole se consiguió tras "una lucha muy dura" con los Ferrari, especialmente con el alemán Sebastian Vettel, que llegó a ponerse a cuatro milésimas de su registro.



"Ha sido una vuelta genial, no me puedo creer que haya salido tan bien, el primer sector ha sido fantástico, he conseguido mejorar un poquito, el equipo hizo un gran trabajo y hemos construido algo bueno". explicó Hamilton, que luego comentó que habían trabajado "muy duro" para solventar los problemas que tuvieron en Mónaco.



"Sabíamos que el fin de semana iba a ser complicado porque los Ferrari venían con ventaja, pero siendo un circuito urbano y con sitios arriesgados al girar; he intentado hacer tandas muy constantes sabiendo que había un par de sitios donde podía mejorar", añadió.

El piloto británico recordó que Montreal es un lugar especial para él, ya que fue donde obtuvo su primera pole position y su primera victoria, ambas obtenidas en 2007.



"He trabajado mucho, sabía que la pole 65 estaba ahí, Montreal ha sido un sitio precioso para mí, desde mi primera victoria. Sabía que si tenía que ser en algún sitio tenía que ser aquí. por ese aura especial", dijo.



Respecto a la carrera de mañana, Hamilton espera "una buena lucha". "Ferrari tiene buen ritmo. Espero una buena carrera y emocionante", finalizó.