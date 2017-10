Hamilton dominó los libres de Austin; Vettel fue tercero y Alonso, séptimo

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó la jornada de ensayos libres para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimosexto del campeonato, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), donde el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue tercero y el español Fernando Alonso (McLaren-Honda), séptimo.

Hamilton cubrió, en su mejor vuelta -con neumáticos de compuesto ultrablando-, los 5 513 metros de la pista tejana con nuevo récord del circuito, en un minuto, 34 segundos y 668 milésimas, 397 menos que el holandés Max Verstappen, recién renovado con Red Bull, que acabó segundo la sesión vespertina, en la que se marcaron los mejores tiempos del día.



Vettel -segundo en el Mundial, a 59 puntos de los 306 con los que lidera inglés- se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 524 milésimas del inglés y justo por delante del finés Valtteri Bottas, compañero de éste en Mercedes.



Alonso, que no había marcado tiempo, al parecer por problemas hidráulicos, en la primera sesión; mejoró sus prestaciones en la segunda.



El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), que acaba de prolongar su contrato con McLaren, giró en un minuto, 36 segundos y 304 milésimas, a un segundo y seis décimas de Hamilton y ocho puestos por delante de su compañero belga Stoffel Vandoorne, a casi tres segundos del líder del Mundial.



Su compatriota Carlos Sainz, que debutaba con Renault, acabó undécimo, a un segundo y 861 milésimas del inglés, pero con cinco de ventaja sobre su nuevo compañero, el alemán Nico Hölkenberg, que se inscribió duodécimo en la tabla de tiempos.



En la que el mexicano Sergio Pérez (Force India) acabó noveno, a un segundo y 813 milésimas de Hamilton, podría festejar matemáticamente su cuarto título mundial si gana el domingo y Vettel no mejora un sexto puesto; o si acaba segundo y el alemán no pasa del noveno.