El Levante sella su retorno a LaLiga

El Levante retornará un año después a LaLiga Santander, tras sellar este sábado 29 de abril de 2017 su ascenso matemático a la máxima categoría del fútbol español al imponerse por 1-0 al Oviedo, en una jornada en la que el Getafe se aupó a la tercera plaza, tras vencer por 1-2 al Zaragoza.

Tan sólo un equipo, el Valladolid, que en la temporada 2006/07 logró el ascenso a falta de ocho jornadas para la conclusión, necesitó menos partidos que el Levante, que hoy certificó el ascenso a falta de seis encuentros, para promocionar de categoría.



Este dato demuestra la superioridad del conjunto valenciano en una temporada, en la que el conjunto "granota" no ha abandonado la primera plaza de la clasificación, desde que se situó líder en la cuarta jornada del campeonato.



De la mano del técnico Juan Ramón López Muñiz, el Levante que vivió el pasado verano una transformación radical con la salida de hasta dieciocho jugadores y la llegada de once, se mostró desde el inicio de la Liga como el conjunto más sólido.



Tal y como atestiguan las tan sólo cinco derrotas que han encajado los de Orriols, ninguna de ellas en su propio estadio, donde el Levante tan sólo ha cedido tres empates -Getafe, Cádiz y Reus- en los dieciocho encuentros disputados en el Ciutat de Valencia.



Una fortaleza como local que hoy volvió a demostrar ante el Oviedo, en un encuentro en el que los de Juan Ramón López Muñiz necesitaban la victoria para certificar, menos de un año después de su descenso de categoría, el retorno a LaLiga Santander.



Fiel a su estilo, el Levante, siempre firme en defensa, no desaprovechó su mejor ocasión para lograr el triunfo (1-0) y el ansiado ascenso, gracias a un gol del defensa Sergio Postigo a los 55 minutos de juego.



El tanto de Postigo desató la locura de los aficionados locales que invadieron el césped del Ciutat de Valncia a la conclusión del choque para festejar con sus jugadores un ascenso, que como destacó el técnico Juan Ramón López Muñiz, premia el trabajo de la plantilla "granota".



"Para subir con tanta antelación hay que trabajar muy bien. Fácil no hay nada y menos en esta categoría", señaló Muñiz, que resaltó el mérito de sus futbolistas por haber aguantado el "desgaste que supone estar tanto tiempo en primera posición".



Presión con la que deberá seguir conviviendo el Getafe, que se aferró a sus opciones de alcanzar el último puestos de ascenso directo, tras auparse este sábado a la tercera posición al imponerse por 1-2 en su visita al campo del Zaragoza.



Un gol en propia meta del portero Álvaro Ratón, que introdujo en su portería un balón repelido por el poste, permitió al equipo madrileño dar la vuelta al marcador (1-2), en un choque en el que el Zaragoza se adelantó a los 40 minutos de juego, gracias a un gol de Ángel Rodríguez.



Este contratiempo no amedrentó al Getafe que se apoderó del juego en la segunda mitad y liderado por un incisivo Raúl Molina, que firmó el empate (1-1) a los 64 minutos, acabó por llevarse un triunfo, que sitúa a los "azulones", eso sí con un partido más, a cuatro puntos del Girona, que ocupa en estos momentos la última plaza de ascenso directo.



El Zaragoza, por su parte, que por momentos soñó con "engancharse" a la lucha por la promoción de ascenso, deberá de nuevo preocuparse por no verse inmerso en la lucha por el descenso, tras encajar su primera derrota desde la llegada de César Láinez al banquillo aragonés.



Tampoco pudo saldar con victoria la jornada el Tenerife, que parece abocado a jugarse en la fase de promoción, tras caer este sábado en su visita al campos del UCAM Murcia.



El conjunto canario, que acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin vencer, se estrelló ante el rigor defensivo de un UCAM Murcia, que se hizo con los tres puntos en juego gracias a un gol (1-0) de Tito a los veinte minutos de juego.



Una solidez defensiva que no se resquebrajó ni con la expulsión, a falta de catorce minutos para el final, del defensa local David Morillas, ni con el cambio en la portería del equipo murciano, que tuvo que sustituir tres minutos después, en el 79, al lesionado Biel Ribas por Fernando.



Precisamente Fernando fue el encargado, tras anticiparse al remate del japonés Gaku Shibasaki, de abortar una de las últimas ocasiones del Tenerife, que pese a su empeño no pudo evitar una derrota que relega a los de Pep Martí a la cuarta plaza de la clasificación.



Promoción de ascenso a la que también aspira el Valladolid, octavo clasificado, que se situó a tres puntos de las eliminatorias de ascenso, tras empatar este sábado 1-1 con el Numancia en el estadio José Zorrilla.



Este empate no premió la mayor ambición, al menos en el tramo final, del conjunto pucelano, en un choque que por momentos se convirtió en un intercambio de golpes con un continuo ir y venir de un área a otra.



El Numancia no desaprovechó esta circunstancia para adelantarse a los 65 minutos de juego con un gol de Marc Mateu, que logró igualar (1-1) once minutos más tarde José Arnáiz para un Valladolid, que pese a que pudo lograr la victoria con postrero remate cruzado de Juan Villar, tuvo que contentarse finalmente con la igualada.