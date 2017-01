Miles de jóvenes van a Quito a probarse como futbolistas

Un bolso con zapatos de fútbol, canilleras, tobilleras y un par de vendas viejas. En otra maleta tres pantalones, tres camisetas y una chompa. Así, con ese corto equipaje, llegó Fabricio Mina, de 19 años, a la puerta del estadio Gonzalo Pozo, en el sur de Quito.

Sus padres le financiaron los USD 50 para que viajara desde Rioverde (Esmeraldas) y subsista desde el martes hasta el viernes en la capital.



El zaguero, que mide 1,82 m, desayunó pan con yogur. Salió en bus de Esmeraldas a las 00:00 y llegó a las 07:17 y a pesar del cansancio tuvo que vestirse de corto para probarse.



Él se enteró, por un amigo, que Aucas abrió la etapa de ensayos para reclutar talentos. Es defensa, pero también ha jugado como lateral derecho. El año pasado estuvo en el 5 de Agosto, de la Segunda Categoría de su provincia.



“Ganaba USD 30 por partido. Trabajo en una bodega para ayudar a mis padres, pero ser futbolista es mi sueño. Aunque me paguen USD 200 no importa. Me quiero quedar”, contó el juvenil que dejó a su novia y prometió traerla si se queda.



Mina tuvo 40 minutos para intentar convencer al DT Armando Osma de sus cualidades. Sintió nervios. Asistió a la ‘Caldera’ el martes y el miércoles. Aucas hizo toda la semana su etapa de reclutamiento.



Durante cuatro días se presentaron unos 300 jóvenes en Chillogallo. Asistieron futbolistas de todas las edades.

Esteban Palacios, gerente, revisó la copia de la cédula de cada aspirante. Mina pasó como candidato a quedarse en el equipo de Reserva para jugar en la Serie B este año.



Por la aglomeración de gente, Aucas anunció que las pruebas para los juveniles de las categorías Sub 14 y 16 se realizarán a partir del 23 de enero.



“Nos sorprendió la gran cantidad de chicos que llegaron. Serán tres filtros para escoger a 15 o 20 futbolistas para Primera y un número similar para Reserva”, explicó Palacios.



Otro sitio donde las pruebas para ser futbolistas profesionales convocó a miles de jóvenes fue en el complejo Ney Mancheno, en Carcelén.



Allí, el Deportivo Quito abrió sus puertas para reclutar jóvenes que quieran jugar en la Segunda Categoría. Unos 1 500 jóvenes participaron de las pruebas. Sin embargo, solo hay 25 cupos en el club.



Renato Salas, el DT encargado de la ‘AKD’, miró durante 25 minutos, a diario, a cientos de futbolistas. Los más talentosos fueron agrupados a un costado de la cancha para la siguiente etapa del proceso.



“Es un primer filtro. Con los amistosos podremos ver bien a quienes tienen condiciones para quedarse. Es corto el tiempo, pero es por la cantidad de jóvenes”, dijo el DT.

El inicio de la temporada futbolera, en enero, es una etapa de pruebas que convoca a miles de jóvenes a buscar oportunidades en los clubes. Llegan de Esmeraldas, ciudades de Manabí, Lago Agrio, Guayaquil...



Liga de Quito, el Clan Juvenil, Católica, El Nacional e Independiente reclutan futbolistas para sus categorías Sub 12, 14, 16, 18 y, desde este año, otra vez, el torneo de Reserva.



En este último jugarán futbolistas de 21 años con cuatro pasados de edad. Así se aprobó en el congreso ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Los clubes tienen que firmar contratos y pagar salarios a los jugadores.



También, deben afiliar al Seguro Social a los futbolistas. Según el gremio de futbolistas, el 90% de los deportistas de los clubes de las series A y B gana entre USD 366 y 3 200.



Mina no fue escogido en Aucas. Tras ese fracaso conversó telefónicamente con sus padres. Resolvió quedarse una semana más en Quito. Se enteró que en Sangolquí habrá pruebas y volverá a presentarse. Clan Juvenil, recién ascendido a la Serie A, fue uno de los clubes que hizo el llamado para armar el equipo de Reserva.

Más de 80 futbolistas llegaron a una de las canchas en el valle.

Alberto Vega, de 20 años, escuchó que había esa oportunidad y no dudó en ir. Llegó con una mochila en la que guardó los zapatos. Cuando se presentó en la cancha le comunicaron que el club suspendió las pruebas por la falta de canchas. Uno de los clubes que tiene procesos de reclutamiento todo el año es Independiente.



Roberto Arroyo, coordinador de las formativas, calcula que en cada convocatoria se presentan un promedio de 500 chicos en todas las provincias.



“Este año se arma un nuevo equipo en la Sub 12. En las otras categorías del club se suman cinco jugadores a la base que ya existe”, contó Arroyo.



En la ‘U’, según Juan Carlos Neira, se realizarán pruebas la primera semana de febrero para las categorías formativas.