Jorge Ribadeneira prefirió no escribir la nota sobre la escapada de Pelé

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fue una noche de básquet y recuerdos. De añoranzas y anécdotas. Fue un homenaje a un personaje que nació en Guaranda, ‘por accidente’, pero que es quiteño de pies a cabeza: Jorge Ribadeneira Araujo o ‘Soflaquito’.

El miércoles 13 de junio se realizó la presentación del libro “Jorge Ribadeneira, ‘Soflaquito’, del básquet al periodismo”, escrito por el periodista Jaime Naranjo Rodríguez.

La obra tardó cuatro años en producirse, porque Jorgito no creía merecerlo. “Mi insistencia y perseverancia, y la ayuda de Teresita (esposa de Jorgito) pudieron convencerlo”, reveló el autor.



A los dos les unía su amistad en el colegio La Salle, que hace 70 años, por acción del Hermano Carlos Proaño, quien adoptó el baloncesto como un deporte insigne de la institución que luego se convirtió el semillero de Pichincha.



Los dos vivieron esa pasión desde distintas orillas. Jaime Naranjo como periodista y estadístico de los partidos y campeonatos y Jorge como jugador y luego entrenador, para terminar como periodista y editor en Diario El Comercio. Ingresó en 1959 a esta casa periodística y al año siguiente fue el creador, junto con César Larrea de la Serenata Quiteña, del 5 de diciembre, que más tarde se transformó en las fiestas de Quito.



Es también el fundador de la carrera Quito-Últimas Noticias, que se inició con 220 atletas y este año reunió a 18 000, nacionales y extranjeros.

Jorgito, hoy con 88 años, recuerda esos eventos con lujo de detalles, también las historias que vivió con la Selección de Brasil, campeón en el Mundial México 1970. “A los tres días que llegué a Guanajuato fui al hotel de Brasil y le vi a Pelé que se fue en un carro con una chica. Por algunos minutos pensaba si escribía o no todo lo que había visto. No tenía pruebas, si escribía era su palabra contra la mía. Como era un periodista joven y en su primera cobertura en un Mundial, decidí no hacerlo. Solo dije, que te vaya bien Pelé”.



Uno de sus compañeros en el histórico equipo de Liga Deportiva Universitaria de los años 50 y 60, Gonzalo ‘Patallucha’ Cevallos, en cambio, recordó la respuesta que dio Jorgito cuando viajaban de Guayaquil a Génova en barco.



El conjunto albo se dirigía a Hungría para el Mundial Universitario. “Por disposición del capitán del equipo, Marcelo ‘Chiquitón’ Holguín, nos pidió que entrenemos porque el viaje era de 26 días. Lo hicimos en la popa del barco, y en una jugada, el balón se fue al mar. Jorgito, ante nuestro desconsuelo, solo dijo: “tranquilos, de regreso pasamos recogiendo”.



Xavier Martínez, histórico en La Salle y en LDU en los 70 y 80, también contó su anécdota de cómo Jorgito no lo dejó jugar un partido del torneo colegial. ¿Ya me perdonaste?, preguntó ‘Soflaquito’, su apodo entre los amigos y su apodo para escribir las columnas en Últimas Noticias.



Carlos Mora le tomó la posta como Editor General del vespertino Últimas Noticias. Lo llama maestro, y aún recuerda la primera conversación que tuvieron hace 22 años. “Me dijo que en Guaranda, en la casa donde nació, existe un cartel que dice ‘aquí nació el periodista quiteño Jorge Ribadeneira”. Como pastucito que soy, demoré algunos días en comprender que se trató de una de sus acostumbradas bromas”.



El salón Luis Arias Guerra de la Concentración Deportiva de Pichincha se llenó con gente del basquetbol, que tenían una anécdota por contar. Aníbal Fuentes, presidente de CDP, le agradeció por tantas iniciativas que hizo por el deporte. “Hace 20 años no había basquetbol femenino. Él fue quien impulsó un torneo que llenó coliseos”.