Jonatan Álvez será titular ante Botafogo pero aún no soluciona su problema legal

El presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, Aquiles Álvarez, anunció que ya habían solucionado el inconveniente legal del uruguayo Jonatan Álvez, por lo que podrá jugar hoy 20 de abril ante Botafogo, por la Copa Libertadores.

“No me gusta meterme en la vida de los jugadores, pero es un tema que está casi solucionado”, dijo el directivo.



Sobre el jugador pesa una orden de apremio por incumplimiento en los pagos de la pensión alimenticia a su hija, según declaraciones de Luis Valladares, abogado de la parte demandante. La deuda asciende a USD 46 274,87.



El documento oficial que consta en el Juicio No. 17203-2016-11093, emitido en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito.



Jorge Reinoso, abogado del club, reforzó las declaraciones de Álvarez. Él contó que ya se habría llegado a un acuerdo, que se habría realizado un depósito inicial y que el resto se pagaría en tres partes.



No obstante, Valladares desmintió esa información. Según el jurista no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo que la orden de detención en su contra sigue vigente. Desconoció el supuesto acuerdo anunciado por Reinoso.



“Él no es el abogado del jugador y no nos han depositado nada. Si tenemos que llevar policías a la cancha lo haremos”, mencionó el jurista de la parte defensora. En la página web de la Función Judicial la última publicación que consta es la de su orden de apremio, no se detalla un acuerdo entre las partes.



Por el momento, Álvez está concentrado con el equipo en las instalaciones del estadio Monumental y se apunta para ser titular esta noche.