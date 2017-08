Jonatan Álvez no se entrenó con Barcelona Sporting Club

Barcelona SC regresó a las prácticas la mañana de hoy, 15 de agosto, y la principal novedad fue la ausencia del atacante uruguayo Jonatan Álvez.

El charrúa tuvo un entredicho con el entrenador Guillermo Almada, el pasado domingo 13 de agosto. El jugador se molestó cuando fue sustituido en el partido ante Clan Juvenil, cuando los amarillos ganaron 2-0.



Los jugadores del primer equipo se entrenaron desde las 08:00, Álvez no se presentó y hasta el final de la jornada no hubo una explicación oficial sobre la ausencia del delantero.



Jimmy Montanero, coordinador del club dijo desconocer la razón, cuando llegó al lugar de entrenamiento. "No estoy informando de su ausencia, el tema del jugador lo trata la dirigencia que se reúne hoy", dijo.



Los directivos del club evitan mencionar cuál sería la posible sanción para el charrúa. Lo que sí se dio a conocer fue que el código interno de disciplina, contempla llamados de atención verbales, escritos y multas.