Joffre Guerrón apareció por Ponciano para ver la Noche Blanca

Unos minutos después de que inició el partido, Joffre Guerrón apareció por el palco del estadio Casa Blanca. Dinamita llegó acompañado de familiares y amigos para disfrutar del partido entre Liga de Quito y Deportivo Cali.

Dinamita prefirió disfrutar del encuentro y al final de la primera etapa habló sobre su futuro: "No descarto ninguna posibilidad, todas las ligas son importantes, espero llegar a un buen acuerdo con algún club. Mi paso por México fue muy importante, logré ser campeón y vicecampeón".



Guerrón mantiene contrato todavía dos años más con Cruz Azul y el club mexicano es el que debe negociar su salida. "Cruz Azul está haciendo las cosas bien, esperemos con tranquilidad", dijo el delantero que hasta el momento se encuentra sin equipo, después de que el Cruz Azul decidiera no contar con él para esta temporada.



Sobre el primer tiempo de los universitarios ante Deportivo Cali, Joffre Guerrón dijo que mira duro al equipo, pero que "este será el año de Liga".



Guerrón está en el país desde hace algunos días y se encuentra entrenando junto a su hermano Raúl Guerrón, quien fue seleccionado ecuatoriano y disputó el Mundial de Corea y Japón en el 2002.



Otra de las novedades en la Noche Blanca fue el cambio de última hora de Gustavo Munúa. A pesar de que se anunció que Hernán Barcos sería titular, el momento de saltar a la cancha apareció Juan Luis Anangonó como único delantero.



Barcos no podrá jugar la primera fecha del campeonato ecuatoriano, ya que su carta de transferencia internacional todavía no ha llegado y Liga no podrá inscribirlo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los dirigentes esperan que a más tardar en la tercera fecha ya estará acreditado para poder jugar.



Sin embargo, justo después del gol de Rubén Olivera, el entrenador Gustavo Munúa mandó a calentar al Pirata, quien ingresó a los 38 minutos y en la primera pelota que tocó casi la manda a guardar.