Jhon Jairo Cifuente: 'creo que se me cumplió un ciclo en Católica'

Santiago Escobar, el entrenador de la Universidad Católica, se sorprendió con las declaraciones de Jhon Jairo Cifuente al final del entrenamiento este miércoles en el complejo de La Armenia. El delantero dijo que: “su cumplió su ciclo en Católica y que quiere salir del equipo”.

Admitió que no conoce de ofertas en concreto, pero que su ilusión es salir del equipo. Cifuente habló al final de la práctica y eso sorprendió al ‘Sachi’ Escobar. “En los últimos tres días no he hablado con los directivos. Conversé con Jhon y veo su predisposición de seguir en el equipo”, dijo el entrenador.



Cifuente no quiso confirmar si una de las propuestas es de Medio Oriente. Macará y Católica son dueños de los derechos deportivos del futbolista.



Miguel Almeida, presidente de Católica, insistió que no hay ofertas en concreto por el futbolista.



Católica jugará el lunes ante Guayaquil City por la primera fecha de la segunda etapa.