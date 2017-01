¿Jaime Iván Kaviedes estará en condiciones de llegar a El Nacional?

Con 39 años, el delantero ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes quiere continuar en el fútbol de primera división. Así lo confirmó el capitán César Benalcázar, preparador físico de El Nacional, en una entrevista que se difundió en La Deportiva, 99.3 FM.

El experimentado preparador físico contó que conversó con el 'Nine'. "Me llamó un amigo, Jaime Kaviedes, y me dijo estas palabras: ‘Capi, si usted me entrena, vuelvo a jugar y soy mejor que cualquiera de los delanteros actuales del país... me dijo que venía el lunes o el martes para conversar".



En noviembre del 2016, cuando se recordaban los 15 años del gol de Kaviedes a Uruguay, que sirvió para que la Tri se clasifique a su primer Mundial, también se dijo que el delantero quería volver a un club grande. En esos días se habló de Liga de Quito.



Ahora se habla de otro equipo histórico del país como el elenco de los puros criollos. Será que Kaviedes, un futbolista que en buena parte de los clubes no ha terminado de jugar las temporadas completas, ¿vuelve al fútbol profesional?



El talentoso deportista, quien marcó 43 goles en 1998 en el torneo local, ha militado en los principales conjuntos del país y en el exterior. Reforzó a Emelec, Barcelona SC, Deportivo Quito, Liga de Quito, Aucas, El Nacional. También estuvo en Perugia( Italia), Celta de Vigo (España), Porto (Portugal), Puebla (México), entre otros.