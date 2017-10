El italiano Andrea Dovizioso ganó el Gran Premio de Japón de MotoGP

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), vencedor del Gran Premio de Japón de MotoGP ha asegurado que "ha sido muy emocionante ganar esta carrera, porque siempre es duro pelear con Marc".

"La victoria es muy importante pensando en el campeonato y aunque va a ser difícil lo voy a intentar hasta el final y veremos si será suficiente", agregó el piloto italiano.



Sobre la carrera explicó que "al principio no veía nada, había demasiada agua y no conseguía saber dónde estaban los puntos de frenada".



"En las primeras vueltas tuve problemas con el neumático trasero y no podía ser agresivo, aunque el neumático delantero sí que funcionó muy bien, aunque no me sentía muy bien pero sabía que tenía que seguir apretando para no perder opciones en la carrera", continuó.



"Vuelta a vuelta he ido siendo más rápido, también con más espacio conseguía entender mejor los puntos de frenada y al final hemos protagonizado una gran batalla, Marc es siempre muy agresivo, siempre es difícil pelear contra él", comentó Dovizioso.

"Hemos apretado mucho y en las últimas seis vueltas nuestros neumáticos estabas destruidos, la moto deslizaba en sexta y era muy difícil ser preciso, frenar fuerte, teníamos que cambiar las trazadas, pero he visto que él -Marc Márquez- también estaba teniendo muchos problemas", indicó el piloto de Ducati.



"Marc ha intentado apretar otra vez en las últimas dos vueltas, aunque era complicado, quizás él estaba por encima del límite y ha cometido un error y por eso he sido capaz de cazarle otra vez para dar lo mejor de mí y aguantar. He frenado muy fuerte, porque en frenada mi moto era mejor que la suya, pero quedaban dos curvas y sabía que podía pasar cualquier cosa, porque yo era muy lento en esas dos curvas y Marc estaba detrás de mí", agregó.



"He tenido que hacer una curva de izquierdas abierta, que ha sido la decisión correcta, pues he cerrado la puerta ya que sabía que iba a ser muy difícil que intentase adelantarme, pero lo ha hecho, aunque sin poder cambiar de dirección lo suficientemente rápido", relató Dovizioso sobre su batalla final con el piloto de Repsol.



Al hablar de la siguiente cita, en Australia la semana que viene, dijo que "será muy diferente pues es uno de los circuitos favoritos de Marc, así que seguro que será difícil". "Él es rápido allí en todas las condiciones, aunque el año pasado hicimos una buena carrera y en este somos más competitivos", recordó.