En Independiente del Valle manejarán de manera interna el tema de indisciplina de un futbolista en la Tri

Santiago Morales, dirigente del Independiente del Valle, se enteró a través de redes sociales que uno de sus futbolistas (Gabriel Cortez) estuvo involucrado en el acto indisciplinario durante la concentración de la Selección, previo al juego ante Argentina.

Morales aseguró a este Diario que el tema es complejo y que por el momento lo analizarán a la interna del equipo. Por ahora no van a tomar medidas drásticas. Se acerca el juego clave ante Barcelona, por lo que esperan reunirse con el directorio para hablar con el jugador.



"No hay que cerrar los ojos, ni hacernos los santos. Son cosas que suceden en la mayoría de los clubes. En nuestro caso ha sucedido con nuestro jugador. Lo que haremos es analizarlo a la interna y tratar de sobrellevar el asunto. Son problemas de la sociedad ecuatoriana. No la justificamos, pero hay que afrontarla con madurez", dijo Morales.



A un día del partido ante los toreros, Morales aseguró que después de ese partido se discutirá el tema con el cuerpo técnico y el futbolista para saber que sanción se le da al mediocampista.