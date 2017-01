Iccan superó a I. Alvarado y jugará la final de la Liga Nacional de Baloncesto

Iccan aprovechó su condición de local y derrotó por 86 a 68 a Importadora Alvarado en el quinto partido de las semifinales. El triunfo le permitirá jugar la final de la Liga Nacional de Baloncesto con HR Portoviejo.

Se trata de una final inédita, pues ninguno de estos clubes había llegado a estas instancias. El partido del martes se realizó en el coliseo La Loma, que lució lleno. La serie de semifinales estaba igualada en dos victorias y la presión por la victoria la sentían en los dos bandos.



Iccan tomó la iniciativa y en el período inicial se colocó adelante en el marcador por 29 a 17. Conforme avanzó el partido, la ventaja disminuía o crecía. El segundo período terminó 50-29.



El tercer período fue el más apretado en el marcador: 64-51, pero en los 10 minutos finales, la diferencia de Iccan creció a 18 puntos (86-68).



Importadora Alvarado no contó con el aporte del venezolano Jesús Centeno, mientras que el cubano-ecuatoriano Marvin Caicedo tuvo una producción mínima de puntos.



Por Iccan anotaron: Rafael Pérez 23, Darol Hernández 20, John Romero 13, Cristian Orozco 9, Juan Pablo Álvarez 8, Eduar Caicedo 6, Peter Zamora 4 y Jaime Sanmiguel 3.



Por Importadora Alvarado: Benjamín Puckett 22, Louis Ardnold 14, Andrés Cochambay 11, Marvin Cairo 10 y Martín Martínez 6.



Iccan jugará con HR Portoviejo la final de la Liga Nacional de Clubes. El conjunto manabita solo requirió de cuatro partidos para eliminar a Piratas de Imbabura.



Al finalizar los ‘play off’ de semifinales, Marvin Cairo es el mayor encestador del torneo con 354 puntos seguido del venezolano Rafael ‘Chamo’ Pérez con 341.



En cambio, el estadounidense Jordan Johnson, base de HR Portoviejo, lidera la tabla de anotadores de tres puntos con 59 aciertos, le sigue Marvin Cairo con 51.



La serie final, la mejor de cinco partidos, comenzará mañana en Macas. El segundo partido será el sábado en la misma sede. Los dos siguientes partidos serán en Portoviejo y si hay la necesidad de un quinto partido, este se disputará en el coliseo macabeo.

Los dos clubes finalistas se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la primera fase del torneo.



En Macas, Iccan venció por 81 a 68. HR Portoviejo se tomó la revancha en su coliseo, por 82 a 72. Ese resultado no impidió que el conjunto amazónico gane la primera fase de la Liga y pueda comenzar las rondas de play off de local.