HR Portoviejo sorprendió con un juego sólido en la Liga Nacional de Basquetbol

Un equipo más compenetrado, donde los rebotes defensivos y la eficiencia ofensiva fueron clave, HR Portoviejo ganó por 85 a 81 a Iccan en el primer partido de las finales de la Liga Nacional de Basquetbol.

El partido se jugó en el coliseo La Loma de Macas el viernes (6 de enero de 2017) por la noche. El cotejo generó gran expectativa porque llegaron a la final dos clubes que nunca lo habían hecho.



Iccan, por su condición de local, era favorito. Comenzó a dominar el marcador 11-4 en los primeros cinco minutos, pero luego llegó la reacción de los manabitas, liderados por el estadounidense Jordan Johnson.



El base no solo que tiene eficiencia ofensiva con lanzamientos de dos y tres puntos. En los últimos 20 segundos del partido robó un balón que no solo impidió una canasta rival, que podría haber significado el empate, sino que con una salida rápida propició que su equipo sume dos puntos más y ratifique el triunfo.



Johnson, que el 2015 también jugó en HR Portoviejo, tuvo un trabajo complementado por su compatriota, Felder DJ, un pívot que mandó en los rebotes en los dos tableros.



Con mucha facilidad logró apropiarse del balón e iniciar jugadas ofensivas.



El desempeño de los jugadores nacionales también fue importante, porque sobresalió el juego colectivo.



Iccan tuvo altos y bajos que le costaron el partido. Tuvo deficiencias para recuperar el balón en el tablero rival y en pocas ocasiones puedo neutralizar el trabajo del estadounidense Johnson.



El venezolano Rafael ‘Chamo’ Pérez no tuvo una buena noche, lanzó desde media distancia, pero el balón golpeaba el anillo y no ingresaba.



En el segundo período, cuando saltó a la cancha Daniel Guayaquil, el equipo marcó tres canastas triples, que fueron muy aplaudidas por los aficionados, y que sirvieron para tomar el control del marcador (35-31).



En el tercer y cuarto períodos HR Portoviejo fue trabajando minuto a minuto y canasta a canasta su victoria.



La tripleta arbitral tuvo algunos inconvenientes en su accionar. En tres ocasiones pidió la asistencia de la televisión para revisar jugadas y videos



Anoche, al cierre de esta edición, se debía jugar el segundo partido, también en el coliseo La Loma de Macas.



La serie continuará el martes 10 y miércoles 11 en el coliseo La California de Portoviejo. El quinto cotejo será en Macas.

El equipo campeón deberá ganar tres cotejos de la serie al mejor de cinco partidos.

Por HR Portoviejo anotaron: Jordan Johnson 25 (5 canastas triples), Felder DJ 19, Magno Ajack 11, Nixon MIna 9, Erick Hernández 6, Erick Cobeña 6 y Jonathan Arboleda 2.

Por Iccan: Rafael Pérez 23, Darol Hernández 22, John Romero 19, Daniel Guayaquil 8, Juan Pablo Álvarez 7 y Peter Zamora 2.