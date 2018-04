Horacio Salaberry regresa a la titularidad a los 4 meses

LEA TAMBIÉN

Uno de los recuerdos más importantes en la carrera de Horacio Salaberry, en su natal Uruguay, son los días en los que compartió cancha con Edinson Cavani y Luis Suárez, actuales estrellas del París Saint Germain y el FC Barcelona, en su orden. Corría el 2007 y el DT Gustavo Ferrín coman­daba ese equipo que estaba preparándose para jugar el Mundial juvenil, en Canadá.

Han pasado 11 años desde aquella vez. Su vida ha cambiado. Mientras sus excompañeros son protagonistas en las ligas más importantes del mundo, el zaguero de 31 años busca espacio en Liga de Quito. Hace cuatro meses que el ahora ecuatoriano se vistió de corto para un partido oficial.



Su reaparición en el once estelar se produce por casualidad. Franklin Guerra, el habitual titular, y Hernán Pellerano se lesionaron ante el Delfín. Ambos tendrán entre dos y tres semanas de recuperación, por lo que el DT Pablo Repetto deberá recurrir a su compatriota.



“Vuelvo a ser titular luego de cuatro meses. Me preparo a muerte al 100%, para aprovechar al máximo y hacer un buen partido colectivamente”, aseguró el uruguayo.



Este año nacerá su primer hijo. Su esposa Romina Caligari fue la encargada de anunciar, a través de las redes sociales, la noticia. Por eso, este juego será especial para él. Debutará hoy (12:00) ante el Macará, en el estadio Bellavista. Además, quiere dedicarle un tanto a su familia. Ya marcó en el estadio Bellavista, cuando jugaba para el Mushuc Runa y Aucas.



“La cancha de Bellavista me trae buenos recuerdos, marqué cuando jugaba con Aucas y recién con Liga. Si marco un gol, lo dedicaré a mi señora y a mi hijo que viene en camino. Estamos felices por ese gran momento”, asegura ‘Sala’.



Ahora su reto es mantenerse en el once estelar. La competencia es fuerte porque Guerra fue titular hasta el juego del miércoles ante Delfín. La lesión lo obligó a ser sustituido.



“Mi anhelo es mantenerme en el once titular, para ello uno trabaja al máximo en la semana. Macará es un rival duro, está afianzado, con un mismo técnico. Conoce muy bien lo que juega”, aclara el charrúa.



Liga enfrentará a Macará con: Adrián Gabbarini; José Quintero, Horacio Salaberry, Ánderson Ordóñez y Christian Cruz; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Ánderson Julio, Gastón Rodríguez y Jhojan Julio; Hernán Barcos.

Hoja de vida

Biografía. Horacio Salaberry nació en Colonia, Uruguay, el 3 de abril de 1987.

Trayectoria. Debutó en Rentista y fue seleccionado Sub 20 de su país, el 2007.