Los hinchas todavía creen en Deportivo Quito y se afilian como socios 

El proceso de afiliación de socios de Deportivo Quito finaliza la tarde de este jueves 26 de enero en las oficinas de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA).

De esa manera se podrá definir un padrón electoral, siempre y cuando se presenten listas con candidatos, para elegir una directiva el próximo viernes 3 de febrero del 2017.



Hasta las 11:00 de este jueves un centenar de personas ya se habían afiliado al equipo como socios. "La gente todavía cree en Deportivo Quito, en la institución. De esta manera el hincha podrá tener voz, voto y decidir. Muchos estamos cansados de las mismas dirigencias", dijo Wladimir Sánchez, uno de los integrantes del Comité del Hincha Azul Grana que es una agrupación de aficionados que ha intentado generar recursos para contribuir con el club.

Hoy 26-ene tenemos hasta las 5pm para asociarnos en AFNA! El futuro de la AKD en tus manos hincha Azul Grana! #QuitoCorazon — @ComiteAzulGrana (@comiteazulgrana) 26 de enero de 2017

Entre los hinchas y personas afines a la 'Academia' acudió la mañana de este jueves el exfutbolista Juan Pablo Romero, quien debutó profesionalmente en Deportivo Quito con 16 años. Él aseguró que antes no había podido hacerse socio del club pero que en este momento de crisis era necesario. "Esta vez he decidido aportar, la situación no es la mejor y creo que este es un momento ideal y necesario por parte de aquellos hinchas o personas que nos identificamos con la institución", aseguró el exdefensa.



Romero pasó por las inferiores del club hasta convertirse en un referente en la Primera Categoría. Luego defendió las camisetas de Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Aucas, entre otras.



Las candidaturas se deben presentar hasta las 17:00 del 30 de enero en AFNA. Para postularse como candidatos a Presidente y Vicepresidente se debe haber sido socio al menos por 3 años anteriores a la elección y desempeñado cualquier dignidad o representación. Para las otras dignidades se requiere ser ecuatoriano y socio del equipo.



Las elecciones serán el 3 de febrero de 10:00 a 17:00 en AFNA.



Todavía no hay listas inscritas pero en redes sociales empiezan a aparecer posibles postulantes.