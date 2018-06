Los hermanos Tenorio y Vera, leyendas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Franklin Tenorio tiene en su álbum de fotos familiar un recuerdo muy especial. La gráfica de 1996 junto a su hermana Martha, tras ganar la edición 32 de la carrera atlética Quito Últimas Noticias 15K. Eso se convirtió en una imagen inolvidable para los Tenorio.

Ese año, los hermanos Tenorio subieron al podio tras una preparación exigente de casi seis meses. En la categoría masculina, Franklin cronometró 00:42:01. En mujeres, en cambio, Martha hizo 00:48:30.



“Con el paso del tiempo, uno aprende a valorar los logros. Esa sensación de entrar al estadio Atahualpa en medio de los aplausos es única”, recuerda el cotopaxense, actual director técnico de la carrera más importante de la capital.



En el 2005 y 2006, la historia se repitió. Ambos deportistas volvieron a estar en la primera plana con sus victorias y con la ovación de los capitalinos.



La cosecha de títulos en la prueba sirvió para que ella fuese bautizada como la ‘Reina de la Quito Últimas’. Los 10 títulos de la atleta fueron logrados en: 1989, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006.



En este último año, la tradicional prueba quiteña cambió su recorrido. Según Tenorio, ese año se la llamó la Quito Últimas 15K y sufrió modificaciones en su recorrido.



Martha también cuenta que siempre es emocionante ver la fiesta que se vive en la urbe por la cantidad de gente que hay en las calles. Según el documento ‘Reseña Histórica de la carrera Quito Últimas Noticias 15K’, en 1997, en la trigésima octava edición, participaron 5 000 atle­tas en las distintas categorías, que recorrieron la ruta en medio de los aplausos de alrededor de 300 000 espectadores que se ubicaron a lo largo de los 13,5 kilómetros, por las calles de Quito.



“La carrera me ayudó a crecer como persona. Te enseña a valorar el esfuerzo que hay que poner en el deporte y en todas las actividades”, señala Martha.

En la lista de atletas que más veces ganó la tradicional competencia se destaca el cuencano Rolando Vera. Él se impuso en ocho ediciones en la categoría élite y una más como juvenil. Según lo relata Jorge Ribadeneira en su libro ‘Fiesta en las calles’, Vera se coronó como ganador en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 y 1995. A partir de esos éxitos se lo bautizó como ‘Chasqui de Oro’ y se convirtió en un referente del atletismo ecuatoriano.

“Aprendí a correr la Quito ÚLTIMAS, ya me conocía las calles y el asfalto, ya sabía dónde debía acelerar y frenar y la rompecorazones me servía para dejar atrás a mis rivales. Esa subida es muy fuerte y yo la aprovechaba para ganar ventaja. La clave era salir con buen ritmo y los otros se quemaban. No podían mantener mi tranco”, recuerda Vera en los testimonios que se recogen en el libro.



En los últimos 11 años lo que hicieron Vera, Tenorio y el mismo Silvio Guerra ha ganado más peso en la historia de la competencia. Desde el 2010, los atletas que llegan desde el extranjero han brillado.



El último atleta ecuatoriano que ganó la prueba fue Miguel Almachi. “El nivel de la prueba es exigente. Hay keniatas que vienen con procesos de adaptación en la altitud. Los peruanos también son de gran nivel”, manifestó Almachi.

En la última década, los keniatas y los peruanos alternaron el primer lugar. Isaack Kimayio (2008), Patrick Nthiwa (2009), Elisha Khorir(2012 y 2015), Julius Keter (2014) y Kipkorir Bisluke (2016).



De Perú se han subido al podio Constantino León (2011) y Cristhian Pacheco, el año pasado. Diego Colorado, de Colombia, completa el cuadro con su título del 2010.



En mujeres, en cambio, desde el 2012 mandaron las peruanas hasta el año pasado, que Diana Landi recuperó el título.



Gladys Tejeda en el 2012 e Inés Melchor, entre el 2013 y el 2015, se adueñaron de los primeros lugares. “Será una prueba compleja, como todos los años. Confío en dar pelea en los primeros lugares”, manifestó Landi.

Ella ganó dos años seguidos la prueba. Fue en el 2010 y 2011.