Héctor Castellón es el nuevo entrenador del Juticalpa de Honduras

El hondureño Héctor Castellón fue presentado hoy 18 de junio del 2018, como nuevo entrenador del Juticalpa, de Honduras, en sustitución de Ramón "Primitivo" Maradiaga, informó la institución.

"Es un honor para mí venir a una institución como el Juticalpa, se lo que están buscando, no ha sido fácil mi llegada aquí, voy a dar todo mi empeño, mi esfuerzo y junto con los aficionados, la junta directiva, los jugadores, estoy seguro que vamos a llevar a Juticalpa donde todos queremos", dijo Castellón durante el acto de presentación, que tuvo lugar en el departamento oriental de Olancho.



Castellón firmó por un año con el Juticalpa, que tiene su sede en la ciudad del mismo nombre, en Olancho, y estará acompañado por Luis Cabrera, como preparador físico, y Roy Posas, entrenador de porteros. "He traído muchos jugadores del Caribe que nos han funcionado, los incorporé en el Vida y Honduras Progreso, ahora quiero hacerlo en Juticalpa, he tenido la fortuna de escoger bien a los jugadores que al final nos funcionan", subrayó Castellón

Castellón sustituirá en Juticalpa a su compatriota Ramón Enrique Maradiaga, quien fue suspendido por dos años por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) por su implicación en un intento de manipulación de partidos en 2016.

La FIFA anunció a inicios de mayo la inhabilitación de Maradiaga y que no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, administrativa, deportiva o de otra naturaleza, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La sanción es consecuencia de la investigación iniciada el 18 de julio pasado a partir de un informe del Departamento de Integridad de la FIFA, después de que los jugadores salvadoreños denunciaran el 5 de septiembre que una persona les prometió dinero a cambio de alterar el resultado de un encuentro contra la selección de Canadá.

Castellón, de 57 años, también dirigió en Honduras a los equipos Motagua, Honduras Progreso, Victoria, Real Sociedad, Marathón, Vida, así como el Heredia de Guatemala.

