Kane anota un triplete y Tottenham sube a la segunda plaza de la Premier League

El Tottenham Hotspur del argentino Mauricio Pochettino, liderado por un magistral Harry Kane, se aupó este sábado a la segunda plaza de la Premier League, tras derrotar sin problemas a un mediocre West Bromwich en el estadio de White Hart Lane (4-0).

El conjunto del norte de Londres sigue escalando posiciones en el campeonato nacional, y se ha colocado, con 45 puntos, a solo cuatro del líder, el Chelsea, que se enfrenta, en el último partido de la jornada sabatina, al Leicester, el vigente campeón, a domicilio.

Aferrados a unos Harry Kane, Dele Alli y Christian Eriksen en estado de gracia, los Spurs barrieron sin miramientos a los Baggies, habitualmente un conjunto férreo, correoso y complicado de batir, en un partido que quedó prácticamente sentenciado al final del primer tiempo y que podía haber acabado con una diferencia mucho más amplia de no ser por el guardameta Ben Foster.

Kane, con un triplete (m.11, m.77 y m.81) y Gareth McAuley en propia puerta (m.26), fueron los autores de los tantos de los londinenses, que suman seis triunfos consecutivos entre Premier y FA Cup.

Pochettino hizo nueve cambios con respecto al equipo que ganó al Aston Villa en la Copa de Inglaterra, e introdujo a su once de gala, nuevamente con defensa de tres centrales -Alderweireld, Vertonghen y Dier-, dos carrileros -Walker y Rose-, y Wanyama y Dembele en el centro del campo.

Por su parte, el West Brom del escocés Tony Pulis llegaba a Londres en busca de su tercer triunfo consecutivo en la Premier pero todavía con el sinsabor de la sorprendente eliminación en la FA Cup a manos del Derby County.

Apenas 11 minutos duró la resistencia de los Baggies, el tiempo que tardó Eriksen en encontrar entre líneas a Kane, quien de primeras y desde dentro del área mandó el balón a la escuadra de la meta de Foster, que no pudo hacer nada.



La única ocasión de los visitantes en el partido llegó al minuto 21, en un remate a bocajarro del venezolano Rondón que despejó milagrosamente Lloris, aunque la jugada había sido invalidada por fuera de juego.

No se vio en el Lane nada más de los Baggies, que no se fueron de Londres con una goleada todavía mayor gracias a la excelsa actuación de Foster.



Al filo de la media hora, un disparo desde la frontal de Eriksen tocó en el defensa McAuley y despistó al guardameta visitante, que tuvo que recoger de nuevo la redonda de las mallas ante el desespero de Pulis en la banda.

Foster acudió al rescate de los suyos con dos intervenciones magistrales: primero tras un disparo a bocajarro de Kane y luego en un remate de cabeza de un Alli que vio como poco antes el árbitro le anuló un gol por fuera de juego.

La segunda mitad fue claramente de los Spurs, que movieron el marcador dos veces más, en el minuto 77 y en el 82, gracias a dos goles más de Kane.



A falta de algo menos de un cuarto de hora, Walker robó el balón a McAuley y puso un centro al corazón del área, donde Kane, muy atento, remató al fondo de las mallas para subir el tercero. El cuarto llegó poco después, tras un buen pase de Alli que el 10 no perdonó ante la salida de Foster.



La única noticia negativa de la tarde para Pochettino y sus hombres fue la posible lesión de tobillo del defensa Vertonghen, que se retiró cojeando y entre lágrimas y tuvo que ser sustituido por Be Davies.