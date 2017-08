Gustavo Quinteros: Podemos jugar de igual a igual con Brasil

El director técnico de la Selección de Ecuador Gustavo Quinteros se siente optimista del partido entre la Tri y Brasil, el próximo 31 de agosto del 2017. En una entrevista con Benditofútbol.com el argentino, nacionalizado boliviano, aseguró que si los tricolores llegan al encuentro con los cariocas en el "máximo de sus condiciones podemos jugar de igual a igual", ante el pentacampeón del mundo.

El compromiso entre ecuatorianos y brasileños se jugará en el estadio Arena do Gremio, en el sur de Brasil. Para este cotejo el estratega Tite contará con sus figuras estelares, en la lista constan: el delantero del PSG, Neymar, el centrocampista del Real Madrid Casemiro y los laterales Marcelo y Dani Alves.



Quinteros está consciente del potencial que tiene Brasil y sus figuras, por eso intentará fortalecer al equipo en la zona defensiva. Además, aprovechará el juego por las bandas para conseguir derrotar a la ‘Canarinha’.



Pero las estrellas brasileñas no son la única preocupación para el DT ecuatoriano, en la entrevista dejó en claro que tiene problemas para la conformación del plantel que convocará para los siguientes partidos de Eliminatorias. La Tri suma bajas importantes para los compromisos ante Brasil y Perú. Los ausentes serán: Miller Bolaños, Felipe Caicedo, Jefferson Montero, Christian Noboa, Arturo Mina y Frickson Erazo, quienes no han tenido continuidad en sus clubes.



El panorama de ambas selecciones para llegar a Rusia 2018 es diferente. Los brasileños ya están clasificados al Mundial en el primer lugar de la tabla; mientras que los ecuatorianos buscan un cupo para el repechaje y están en el sexto lugar. La Selección ecuatoriana fue primera en el inicio de las Eliminatorias.



Para Quinteros el mal momento de Ecuador comenzó con el altibajo de sus jugadores. A eso le suma la falta de continuidad de titulares en el equipo con Énner Valencia, Felipe Caicedo o Jefferson Montero. La situación afectó el desempeño de todo el combinado.



Al argentino finalizó la entrevista dejando en claro que los seleccionados de Ecuador ya no tienen la ventaja física para adaptarse a la altura, porque la base del equipo juega en el llano. Explicó que la época en la que la altura jugaba a favor de la Tri fue cuando la mayoría de convocados venían de equipos como Liga de Quito y Deportivo Quito.

Lea la entrevista completa en el portal web Benditofutbol