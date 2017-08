Gustavo Quinteros trabaja en la lista de Ecuador para partidos de eliminatorias

Marcos Caicedo, Mario Pineida, Gabriel Cortez… son seguidos de cerca por Gustavo Quinteros, en estos días. Tienen opciones de jugar ante Brasil y Perú por las suspensiones, lesiones y falta de actividad de los habituales titulares de la Selección.

“Muchos de esos jóvenes del torneo local tendrán que jugar”, recalcó el entrenador de la Tricolor, quien el lunes dará la lista de convocados para los cotejos eliminatorios. Ecuador visitará a la ‘Canarinha’ el 31 de agosto en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre. Después, el 5 de septiembre, será local ante la ‘Bicolor’, en el Atahualpa.

A estos jugadores –quienes ya formaron parte del último microciclo- se unirán los legionarios que sí tienen actividades en sus planteles, según el estratega.

El resto de tricolores -suplentes fuera del país- corre con menos opciones de iniciar como estelares en eliminatorias. Para esos próximos dos encuentros, el DT tampoco contará con los suspendidos Luis el ‘Cunti’ Caicedo y Jefferson Orejuela.



Estas complicaciones alteran su plan de trabajo para armar las alineaciones. Sus dilemas están en los tres sectores del campo: defensa, medio campo y ataque.



En la zaga, además el lateral Juan Carlos Paredes se encuentra sin ritmo de juego. La última actuación de la ‘Hormiga’ en un partido ocurrió el 9 de abril cuando jugó con el Olympiakos ante el Piraeus en la Liga griega.



Por ello, hace un mes regresó a Ecuador para incorporarse a Emelec, donde aún espera debutar y sumar minutos de juego.

En el medio campo, su principal inquietud es la situación de Christian Noboa, quien llegó como un fichaje estelar al Zenit de Grecia pero ha sido relegado a la suplencia ante la presencia del argentino Matías Kraneviter.

En el ataque, Felipe Caicedo y Jefferson Montero tampoco tienen actividad. ‘Felipao’ está a la espera de jugar con la Lazio, su nuevo club. Mientras que ‘Jeff’ no actúa desde el 13 de marzo con el Swansea cuando se lesionó ante el Manchester United. “Ante Brasil, tienen que estar los que se encuentren en buen nivel”, expresa el técnico brasileño Janio Pinto, quien está radicado en Ecuador. Para él, Quinteros erró en anteriores cotejos al ubicar a seleccionados que no eran titulares en sus planteles. Pone como ejemplo a Paredes, quien actuó en la visita ante Paraguay, donde la Tricolor cayó 2-1.



Tras ese cotejo, el DT puso como estelar por el carril derecho a Pineida, aunque el plantel también perdió (2-0), ante Colombia.

Para el entrenador Alfredo Encalada, Quinteros debe meditar bien su convocatoria. Ecuador es sexto en las eliminatorias con 20 puntos, fuera de la zona de clasificación al Mundial 2018.



Pinto sugiere que el DT se fije en quienes tienen actividad como Robert Arboleda, en el Sao Paulo. El zaguero no ha jugado un partido oficial por Ecuador. Desde junio suma 10 cotejos y dos goles con el ‘Tricolor Paulista’.