Gol agónico de su arquero, Pachuca eliminó al Cruz Azul de Ángel Mena

El Cruz Azul, dirigido por el español Paco Jémez,quedó formalmente eliminado de los playoffs de la Liga mexicana después de empatar como visitante 2-2 ante el Pachuca con un gol del guardameta rival en el tiempo de descuento.

Óscar "Conejo" Pérez, portero del Pachuca, se encargó de marcar el último gol del encuentro cuando corría el minuto 92 y su equipo estaba abajo en el marcador,con serias posibilidades de quedarse fuera de las finales.

¡Estás loco, Conejo! Óscar Pérez empató el juego de último minuto y eliminó al Cruz Azul de la Liguilla. pic.twitter.com/WcWmRJAIRf — Toque Al Toque (@ToqueAlToque) 30 de abril de 2017



Cuando parecía que los visitantes se llevarían las tres unidades, Pérez marcó de cabeza a la salida de un córner y venció el marco de su compatriota Jesús Corona para certificar el 2-2 final. El veterano arquero de 44 años y ex jugador cruzazulino anotó el tercer gol de su carrera y el segundo en un partido del torneo liguero en México.



El otro lo realizó como jugador de la selección mexicana sub-23. El juego fue abierto y por momentos de portería a portería. Ambos necesitaban sumar y no escatimaron en lanzarse al ataque.



El primer gol fue a favor de los locales, por conducto del argentino Franco Jara (minuto 57). Pero Cruz Azul se repuso del golpe y le dio vuelta al marcador con las anotaciones de Richard Ruiz (59)y un penal que el delantero argentino Martín Cauteruccio transformó en gol (77).



Entonces, cuando faltaba un minuto para el final,apareció Pérez. Los dirigidos por Jémez están matemáticamente eliminados de la competición, debido a que tienen apenas 18 unidades, a cuatro de la octava posición, la última que otorga un boleto a la liguilla, con tres puntos por disputarse.



El conjunto cruzazulino sumó su sexto torneo sin acceder a las finales. El gol de Pérez confirmó la tercer temporada consecutiva para el conjunto capitalino sin poder luchar por el título de liga, que no gana desde hace 19 años y medio.