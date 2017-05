Austríaco Pöstlberger gana la primera etapa del Giro 2017

El austríaco Lukas Pöstlberger (Bora) no daba crédito a su primera victoria en el Giro de Italia y en una carrera grande, que le valió enfundarse la maglia rosa en la edición del Centenario, "algo increíble", teniendo en cuenta que la idea del equipo era preparar el esprint para Sam Bennett.

"La idea del equipo era preparar el sprint para Sam, pero a la entrada de la ciudad hubo una caída y se produjo un corte. Me quedé delante y escuché por la radio: "Vamos Posty, ¡prueba!, y puse todo lo que tengo para llegar a meta", explicó.



Pöstlberger, de 25 años, destacó con un triunfo de etapa en el Tour del Porvenir en 2012, cuando se proclamó campeón nacional en ruta, pero no tenía victorias como profesional.



"Es mi primer triunfo profesional y la primera para el equipo en el Giro, y además consigo la maglia rosa. Por supuesto que esta mañana no pensaba en ello, por eso me parece como un sueño, algo increíble, inolvidable", dijo.



Un triunfo especial para el joven austríaco, que logró la primera victoria para su país en el Giro, ante los grandes favoritos, el austríaco Caleb Ewan (Orica) y el alemán André Greipel (Lotto Soudal), que hubieron de conformarse con la segunda y tercera plazas, respectivamente.