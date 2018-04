Infantino confía en que la crisis política no afecte al Mundial Rusia 2018

LEA TAMBIÉN

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, expresó hoy, jueves 12 de abril del 2018, su confianza en que la crisis política entre Rusia y varios países occidentales "no va a tener ningún impacto negativo en el Mundial".

"El mundo está viviendo una situación bastante delicada en general, pero estoy convencido de que no va a tener ningún impacto negativo en el Mundial, creo que va a ser todo lo contrario", declaró Infantino en el cierre del 68 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



El jefe de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) remarcó que "los boicots y los conflictos nunca nos han dado nada de bueno". "Como decía el presidente (argentino Mauricio) Macri, el fútbol tiene este poder de unir a la gente, el fútbol es el deporte de la gente y la gente no quiere violencia, no quiere destrucción ni quiere guerras, la gente quiere celebrar", subrayó el jefe de la FIFA.



Varios países anunciaron que no enviarán delegaciones políticas al Mundial tras la crisis por la muerte por envenenamiento de un ex espía ruso en el Reino Unido.



"Los rusosquieren abrir las puertas de Rusia y que la gente venga a celebrar el fútbol y no a hacer política", subrayó Infantino. El presidente de la FIFA señaló que el fútbol ha demostrado que puede cambiar la perspectiva de cómo la gente ve a un país.



"Si gracias al fútbol podemos abrir un puente, una puerta, una ventana para que la gente se una a través del fútbol, ya está", afirmó. "Es nuestra responsabilidad como presidente de la FIFA quetodo el mundo sea bienvenido en Rusia para celebrar el fútbol y si esto puede ayudar a mejorar la situación, mejor", declaró Infantino.