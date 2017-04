Gabriel Schürrer, DT del Cuenca: 'No me interesa lo que diga la hinchada'

Deportivo Cuenca recibe este viernes 28 de abril del 2017 a River Ecuador, desde las 20:00, en medio de inusuales declaraciones del técnico argentino Gabriel Schürrer. Él, en una parte de su habitual conferencia de prensa semanal, sostuvo que “no me baso en lo que diga la hinchada”.

Esa fue la respuesta inicial que dio el DT ante la pregunta de uno de los reporteros sobre un comunicado difundido por Crónica Roja, la barra oficial del club, en cuanto a la exigencia de mejores resultados. “Yo me baso en mi trabajo, no me importa el comunicado”.



Según la Crónica Roja, “está preocupada e indignada por los pobres resultados conseguidos al momento y en cuanto a un balance general de esta temporada 2017, en todos los ámbitos”. Es la barra que acompaña al equipo profesional en los cotejos de local y visitante, sin escoger el rival.



Como pocas veces, Schürrer se mostró molesto por la inquietud sobre el comunicado. “No leo lo que dice la hinchada, respeto lo que pueda manifestar cuando venga al campo, pero lo que dice afuera no me interesa, aparte hay muchos intereses creados y ustedes bien lo saben. Lo que me gusta es que la gente venga a alentar al equipo”.



La Crónica Roja, liderada por Juan Segarra, agrega en su reclamo que se inició el año con la ilusión de volver a ser campeones y no un simple participante del torneo. Por lo tanto, “exigimos que existan cambios inmediatos y positivos en nuestra institución…”.



Jugadas las 11 primeras fechas del campeonato nacional, Deportivo Cuenca contabiliza 12 puntos y es séptimo en la tabla de posiciones. Suma dos triunfos (ante Fuerza Amarilla y Clan Juvenil, de local), seis empates y tres derrotas. Este viernes 28 de abril, el representativo azuayo está obligada a ganar a River Ecuador, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.



Ante otra pregunta sobre la reacción de hinchada que se molesta por la falta de triunfos como local, Schürrer se mostró menos crítico: “Yo no voy en contra de la gente, todo lo contrario, nosotros necesitamos de la gente, del apoyo en las buenas y en las malas. Yo dije nada más que hay intereses creados”.