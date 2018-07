Gabriel Fernández se despide con el respeto del Atlético de Madrid y pensando en volver

LEA TAMBIÉN

Gabriel Fernández 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, vivió una jornada muy emotiva en el Wanda Metropolitano con motivo de su adiós al conjunto del que fue canterano y en el que jugó durante dos etapas.

El centrocampista inicia ahora una nueva experiencia en el Al Sadd catarí pero antes de ello recibió el cariño del club en un acto donde estuvo acompañado entre otros por el presidente de la entidad Enrique Cerezo, el consejero delegado Miguel Ángel Gil o el representante Manuel García Quilón.



"Para mi es un día difícil a la vez que muy emotivo. Quería darle las gracias a Miguel Ángel, al presidente y a Manuel García Quilón por ayudarme a tomar la decisión más difícil de mi carrera. Llevo desde los doce años pensando con el corazón y ahora me ha tocado hacerlo con la cabeza. Por la gente que tengo aquí y por mi familia he tomado esta decisión", declaró en la sala de prensa del estadio ante los medios.



Sus seres queridos tampoco perdieron la oportunidad de estar junto a él al igual que los futbolistas Jorge Resurrección Koke, Juanfran Torres y Saúl íguez. Los tres fueron la representación física de un vestuario que también quiso acordarse de él mediante mensajes de video en boca de quienes no pudieron asistir.



Casos como el de los mundialistas Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Diego Godín y José María Giménez o los de Jan Oblak y Fernando Torres. Todos ellos le mostraron su agradecimiento y le desearon suerte en el fut

Gabi pudo además disfrutar de unas imágenes en las que se repasaba su trayectoria en el conjunto rojiblanco y recibió como obsequio una camiseta con su número y una placa conmemorativa, todo ello escoltado por los seis trofeos que conquistó durante su estancia.



Por otro lado se aclaró que no será el único acto de homenaje ya que, en un partido del próximo curso, tendrá la oportunidad de decir adiós a los aficionados si bien a lo largo de todo el evento quedó claro por parte del futbolista y del Atlético que puede tratarse más bien de un hasta luego.