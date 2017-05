El futbolista español Dennis Nieblas deja River Ecuador 'buenos términos'

El español Dennis Nieblas, que llegó a comienzo de este año con la ilusión de conquistar el fútbol ecuatoriano, confirmó este miércoles su salida en "buenos términos" del River Ecuador, tras haber jugado dos de los trece partidos disputados por su equipo.

"Simplemente no se dio. Estoy contento con la experiencia que tuve. Ecuador me trató muy bien, los compañeros y el club igual. Les deseo muchos éxitos", precisó Nieblas en una entrevista con la emisora local Radio Sucre'.



Nieblas llegó en enero pasado por recomendación de su compatriota y entrenador de River, Ángel Gómez, que dirigió al equipo en las primeras jornadas del torneo, pero renunció en marzo debido a los malos resultados.

El argentino Gabriel Perrone sustituyó a Gómez, pero Nieblas tampoco alcanzó la titularidad en los partidos que comenzó a ganar el equipo al mando del entrenador argentino. "Me voy en buenos términos, arreglamos rápidamente mi salida del club. No existió ningún problema. El trato ha sido exquisito y no hay por qué acabar mal", añadió.



"Me voy contento por las mejoras que ha tenido el club, se lo merecen mis compañeros, los directivos y creo que esto va a seguir así, se está trabajando muy bien", expreso el defensa de 26 años.