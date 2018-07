Yerry Mina pone en duda su continuidad en el FC Barcelona

LEA TAMBIÉN

El defensor Yerry Mina, figura y goleador de Colombia en el Mundial de Rusia 2018, puso en duda este jueves 12 de julio del 2018 su continuidad en el FC Barcelona, donde la pasada temporada tuvo pocos minutos, ante crecientes rumores sobre su préstamo o traspaso.

“Espero que donde me toque, si es en FC Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera, pero hasta el momento estoy feliz en el FC Barcelona”, dijo el espigado zaguero en una rueda de prensa durante un acto promocional en Bogotá.



Mina, que llegó a mediados de la temporada pasada al club catalán, tiene un pie afuera del ‘Barça’, al no contar con la confianza del técnico Ernesto Valverde, según la prensa española.



A la supuesta falta de apoyo del entrenador, se suma la llegada al cuadro ‘culé’ del defensa francés Clément Lenglet, del Sevilla, por lo que Valverde tiene en total cinco centrales (Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Mina).



“Estoy tranquilo, que sea Dios quien obre en mi vida y que me lleve al lugar que quiera”, agregó el defensa, que pese a sus tres tantos (Senegal, Polonia e Inglaterra) no pudo evitar la eliminación de su escuadra nacional en octavos de final del Mundial ante los ‘Pross’.



El central de 23 años también indicó que su salto desde el Palmeiras de Brasil al FC Barcelona en enero fue “un sueño cumplido”, aunque reconoció que “no fue del todo alegre como muchos piensan”.

“Por ahí hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí, porque la pasé muy mal” , explicó. “Creía que todo iba a salir como yo pensaba y no era así (...) sentía que nada me salía”.



En seis meses en la ciudad condal, el jugador colombiano solamente jugó seis partidos (cinco como titular) y fue el blanco de críticas de la afición y los medios por actuaciones que consideraron irregulares.



Los medios españoles afirman que hay interés por Mina, el primer colombiano de la historia del club ‘culé’, por parte del Everton de Inglaterra y del Fenerbahce de Turquía. Incluso han manejado la opción de que finalice en el Liverpool de Jürgen Klopp.