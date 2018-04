El West Ham rescata un empate (1-1) ante el Stoke y se acerca a la salvación

LEA TAMBIÉN

Un gol en el último minuto de Andy Carroll permitió al West Ham rescatar un empate (1-1) ante el Stoke, que acerca a los londinenses a la salvación y complica notablemente las opciones de permanencia de los visitantes.

Salvación a la que el Stoke soñó con acercarse tras adelantarse a los 79 minutos en el marcador, gracias a un tanto de Peter Crouch, que no desaprovechó un fallo del portero local Joe Hart para firmar el 0-1.



Un tanto que castigó las dudas de un West Ham, que especialmente en la primera mitad, no pareció saber nunca si ir en busca de un triunfo, que prácticamente la aseguraba la permanencia, o conformarse con un empate que le acercaba a la salvación.



Dudas que los de David Moyes parecieron resolver en la segunda mitad, en la que los londinenses acosaron constantemente la portería defendida por Jack Butland.



De hecho, el West Ham logró anotar hasta en dos ocasiones, pero el colegiado no concedió ninguno de ellos al señalar fuera de juego del austríaco Mirko Arnautovic, en el segundo de ellos por fuera de juego posicional.



Circunstancia que dio aire a un Stoke, que en una de sus escasas ocasiones en la segunda mitad, no desaprovechó un fallo de Joe Hart, hoy observado desde la grada por el seleccionador inglés Gareth Southgate, para adelantarse a los 79 minutos en el marcador.

El portero internacional inglés no sólo no fue capaz de atrapar el disparo del suizo Xherdan Shaqiri, sino que dejó el balón muerto el balón en el área para que el veterano Peter Crouch estableciese el 0-1.



Un tanto al que respondió otro clásico de la Premier, el delantero Andy Carrol, que remató de primera a los 89 minutos un centro de Aaron Cresswell, para establecer el definitivo 1-1.



Resultado que deja al West Ham con siete puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, en los que seguirá una jornada más el Stoke, que tiene, a falta de la disputa de cuatro partidos, la salvación a cinco puntos.