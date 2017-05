La 'Vecchia Signora' eliminó al AS Mónaco y es el primer finalista de la UEFA Champions League

La 'Vecchia Signora' convirtió dos goles en su estadio en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League y se convirtió en el primer finalista del torneo más importante de fútbol en Europa al eliminar al AS Monaco con un resultado global de 4-1 y esperará a su rival que saldrá del cotejo entre Atlético y Real Madrid. En el cotejo de ida, la 'Juve' venció 2-0 en condición de visitante al conjunto dirigido por Leonardo Jardim

Mario Mandžukić (33') y Dani Alves (45') anotaron los goles para la 'Juve' mientras que Kylian Mbappé (69') descontó para

para el conjunto monegasco.

Precisamente, fue el AS Monaco el que llegó con peligro al área rival de la Juventus desde el primer minuto del partido con un córner cobrado por João Moutinho pero la zaga italiana desvió el esférico.



Para el 5 Kylian Mbappé llegó al área rival tras una habilitación desde el medio campo y remató desde la frontal del área, el balón se desvió en un zaguero italiano y se impactó en el vertical derecho del arco de Gianluigi Buffon. Sin embargo, la jugada fue nulitada por el árbitro Kuypers. Dos minutos más tarde Radamel Falcao remató de media distancia al arco pero desviado.



La respuesta de la 'Juve' llegó al 9 con Gonzalo Higuaín quien llegó al área rival, pero el delantero argentino no pudo controlar el balón que se perdió sobre la línea de meta. Para el 15, Paulo Dybala remató al arco, pero desviado. La respuesta del AS Monaco llegó al 19 con Benjamin Mendy quien envió un centro hacia el área y Chiellini remató de cabeza pero desviado.



Para el 22 llegó la respuesta de la Juventus con Gonzalo Higuaín quien tuvo un 'mano a mano' con el golero Subašić. El argentino elevó el balón sobre el guardameta pero al final, Glik estuvo atento para despejar y evitar el primer gol de la 'Juve'. Tres minutos después, la 'Juve' insistió en el ataque con Higuaín quien

habilitó a Mandžukić, quien ensayó un remate por bajo y el golero Subašić estuvo atento para desviar el balón. En la siguiente jugada, Dani Alves se escapó por la banda derecha y envió el centro para Mandžukić quien remató desviado.

El mediocampista portugués de Mónaco, Joao Moutinho (izq.)pelea el balón con el defensa italiano de la Juventus, Giorgio Chiellini, durante el partido de ida de la UEFA Champions League Juventus ante el AS Monaco, el 9 de mayo de 2017 en el estadio Juventus de Turín. AFP

Sin embargo, al 33 el golero Gianluigi Buffon realizó un saque rápido que fue tomado por Alex Sandro. Este último habilitó a Paulo Dybala quien recibió el esférico en la frontal del área, habilitó a Dani Alves y el brasileño envió un centro preciso al segundo palo para Mario Mandžukić quien remató de cabeza y el golero Subašić alcanzó a atajar en primera instancia, pero el rebote lo tomó nuevamente Mandžukić para anotar el primer gol del partido.

la juventus se adelanta con gol de mandzukic a los 33' para poner el goblal de 3x0 contra el monaco. pic.twitter.com/xw0BTLYsC5 — brenner alexander× (@BrennerAIexandr) May 9, 2017

Al 36 la 'Juve' llegó nuevamente con peligro al área rival con Dani Alves quien filtró el pase para Higuaín quien definió ante la salida del guardameta monegasco. Esa anotación no subió al marcador porque el delantero argentino estuvo adelantado. Dos minutos más tarde Huiguín remató al arco, pero el golero Subašić atajó sin inconvenientes.



Para el 42 llegó la respuesta del AS Monaco con Benjamin Mendy quien envió un centro por bajo,que superó a Buffon. Llegó Radamel Falcao para definir, pero Giorgio Chiellini, que estuvo atento a la jugada, se anticipó y desvió el esférico al lateral.



Pero, la insistencia de la 'Juve' en el ataque, dio sus frutos al 45 cuando el golero Subašić no pudo despejar el balón a la salida de un córner, y Dani Alves remató de 'volea' desde la frontal del área y con pierna derecha para anotar un golazo, el segundo del conjunto italiano.



DANNIII ALLVESSSS!!!



Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 45 dk'da 1 GOL 1 ASİST...pic.twitter.com/er2TvcYgt6 — Juventus Türkiye (@Juventus_tr) May 9, 2017

Para el segundo tiempo, el AS Monaco saltó al campo de juego buscando descontar en el marcador. Al 48 Sidibé se escapó por la banda izquierda y envió un centro para Kylian Mbappé , pero el zaguero Andrea Barzagli estuvo atento para desviar el esférico.



Cinco minutos después, Moutinho ensayó un remate de media distancia pero el balón salió desviado. Al 53 respondió la 'Juve' con Miralem Pjanic con un tiro libre frontal pero el golero Danijel Subašić estuvo atento para desviar el balón con los puños. Dos minutos después, Juan Guillermo Cuadrado no pudo definir tras una habilitación desde el medio campo.



Cuando transcurría el minuto 59 Gonzalo Higuaín se proyectó al ataque pero Kamil Glik estuvo atento para anticiparse a la jugada y robarle el esférico al delantero argentino.



El AS Monaco respondió al 68 con un potente remate de Kylian Mbappé que obligó al golero Gianluigi Buffon a reaccionar y desviar el esférico con su pierna derecha. Pero el conjunto monegasco encontró el gol del descuento al minuto siguiente con João Moutinho quien se escapó por la banda izquierda, y envió el centro por bajo al área pequeña. Buffon no pudo detener el balón y Kylian Mbappé estuvo atento para enviar el balón al fondo de las redes y descontar en el marcador.



En la siguiente jugada, Thomas Lemar remató desde la frontal del área pero Giorgio Chiellini estuvo atento para desviar el balón al córner. Para el 77 Fabinho intentó sorprender a Buffon con un remate cruzado desde fuera del área pero el balón se perdió por la línea final. Cuatro minutos más tarde, João Moutinho ensayó un potente remate que salió desviado sobre el horizontal del arco de Buffon.



La 'Juve' tuvo una clara opción de incrementar el marcador con un potente remate de tiro libre de Miralem Pjanic, pero el balón se desvió en la barrera al córner.

El cotejo fue dirigido por el árbitro de nacionalidad holandesa Bjorn Kuypers.

Alineación de la Juventus: Gianluigi Buffon en el arco; Andrea Barzagli (Mehdi Benatia), Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini en la defensa; Dani Alves, Miralem Pjanic, Sami Khedira (10' Claudio Marchisio) y Alex Sandro en el medio campo; Paulo Dybala (54' Juan Guillermo Cuadrado), Mario Mandžukić y Gonzalo Higuaín en la delantera. DT: Massimiliano Allegri

Alineación del AS Monaco: Danijel Subašić en el arco; Jemerson, Kamil Glik y Andrea Raggi en la defensa; Benjamin Mendy (54' Fabinho), Tiémoué Bakayoko (78' Valère Germain), João Moutinho y Djibril Sidibé y Bernardo Silva (69' Thomas Lemar) en el medio campo; Radamel Falcao y Kylian Mbappé en la delantera. DT: Leonardo Jardim