La falta de transmisiones del fútbol por TV afecta a los hinchas ecuatorianos 

Los partidos de la tercera fecha del campeonato nacional no se vieron por televisión. La resolución judicial que dejó sin efecto el contrato firmado entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la firma GolTV incidió en que no haya fútbol por televisión.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Cableoperadoras del Ecuador (Asocope) dejó de transmitir los partidos. Tampoco los canales de señal abierta lo hicieron. De los 18 partidos que se han jugado solo cuatro fueron por señal abierta y el resto por Asocope. Pero los seis juegos de la tercera jornada no se vieron ni por redes sociales.



La pugna legal por los derechos ha afectado a los hinchas. La única forma de mirar los goles es asistiendo a los estadios. Tampoco hay un registro visual de los goles. Los aficionados cuentan cómo les afectó el hecho de no tener transmisiones de televisión.

Pepe Ureña, hincha de Liga de Quito

Pepe Ureña, hincha de Liga de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

“Tengo una operadora de televisión pagada. Tenía contratado el paquete del fútbol nacional porque yo disfruto de los partidos. Lamentablemente ahora no se puede ver. Es una limitación súper grande. Mi papá es un fan futbolero de la tercera edad y los partidos en la noche o en el Atahualpa, él no va. Siempre le contrataba para que pueda ver los partidos. Esta limitante de que no se transmita afecta al hincha y a la gente futbolera ecuatoriana en general”.

Ureña contó cómo miró el partido ante Deportivo Cuenca, en la primera fecha. “A través del Facebook. Buscando, buscando lo encontré. En los otros partidos fui al estadio. Me preocupa por mi padre. No ha visto un partido de Liga en este año. Ante Guayaquil City estaban recuperándose de una bronquitis y mis padres no fueron y tampoco pudieron ver”.

Juan Francisco Tacuri, hincha de Aucas

Juan Francisco Tacuri es hincha del Aucas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

“He asistido a todos los partidos porque el equipo no ha salido de Quito. Tengo la costumbre de ir con mi familia al estadio. Muchos compañeros por situaciones de trabajo no pueden asistir. Ellos seguían los partidos por las redes sociales, pero en la última semana no se pudo ni eso. Es lamentable lo que estamos pasando. Tocó volver a la antigua. Escuchar el fútbol por radio e imaginar. Creo que algo positivo es que la gente tiene que ir a los estadios. Ojalá ya se regularice. Cuando el equipo juegue de visitante vamos a sentir el problema”.

Juan Segarra, hincha del Deportivo Cuenca

Juan Segarra es hincha del Deportivo Cuenca. Foto: Archivo particular

“Uno como integrante de la barra (Crónica Roja) viaja siempre con el equipo. Sin embargo, hay compañeros que no pueden estar y les toca seguir por radio. Es una pena porque sin transmisiones no se puede ver nada. Eso creo que puede incidir en la disminución de interés por parte de la gente. El hincha deja de estar pendiente de los partidos, los goles, los futbolistas que juegan. Viajamos a todo lado. En el partido ante Universidad Católica mucha gente siguió el partido por radio. No había forma de verlo. Ojalá la Federación entienda que a la gente le gusta ver el fútbol y seguir a nuestros equipos. Todos pierden con este tipo de problemas”.