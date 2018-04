El DT de Tigres dice que ningún equipo puede sentirse finalista salvo el Toluca

LEA TAMBIÉN

El entrenador de los Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, afirmó hoy que con excepción del Toluca, líder de la clasificación del torneo Clausura 2018, ningún otro equipo mexicano puede sentirse dentro de la liguilla por el título.

"Está muy apretado el grupo, con excepción del Toluca que ya se despegó bastante, los demás estamos ahí y no podemos confiarnos de nada, ni de nadie, del cuarto al onceavo o décimo lugar yo creo que nadie está calificado", dijo el estratega de origen brasileño.



Los Diablos Rojos del timonel argentino Hernán Cristante se encuentran al frente de la clasificación general del torneo mexicano con 33 puntos, escoltados por Santos y América con 29 y 26 unidades respectivamente.

Toluca tiene asegurada la cima al menos hasta la decimosexta jornada, penúltima del campeonato, mientras los Tigres se encuentran en el cuarto puesto con 26 puntos.



"Tenemos que estar atentos y el próximo partido cosechar puntos para realmente calificar y ya después ver en qué lugar nos ponemos en la tabla", indicó el entrenador de Tigres que visitará el próximo sábado a Necaxa, noveno lugar con 20 puntos, a un sitio de la zona de liguilla.



El conjunto del Tuca Ferretti empató la jornada anterior con Cruz Azul por 2-2, resultado que no le agradó al timonel naturalizado mexicano.

"Espero ahora que tengamos la oportunidad contra Necaxa, la podamos revertir un poquito, inclusive si lo logramos prácticamente nuestra calificación estaría asegurada", dijo.



El ex entrenador de la selección mexicana consideró viable el bicampeonato para los Tigres, en caso de asegurar su boleto a la siguiente fase.

"Si logramos llegar a la liguilla lo vamos hacer en un buen nivel. Por la cantidad de liguillas que hemos jugado podemos ser considerados un candidato, la verdad por lo que hemos hecho, no digo nada descabellado", analizó.



El Tuca, ganador de 10 títulos de liga en el balompié mexicano opinó sobre el zaguero Rafael Márquez y su posibilidad de asistir a la Copa del Mundo Rusia 2018.



"Ha dejado muchísimo, ha jugado cuatro mundiales y ojalá jugara el quinto, yo la verdad pienso que pudiera ir, sería un buen aporte para el grupo y el entrenador", admitió Ferretti.