Universidad  Católica gana 1-0 a Técnico Universitario en el estadio Bellavista

Universidad Católica derrota 1-0 a Técnico Universitario, al inicio del segundo tiempo del partido que se realiza en el estadio Ballavista de Ambato, por la cuarta fecha en el fútbol de Ecuador.

La apertura del marcador llegó después de un un saque largo desde el área realizado por el golero Hernán Galíndez. Entonces, la pelota llegó hasta dónde estaba Jeison Chalá, la defensa local no atinó a reaccionar, y el camaratta derrotó al golero Wálter Chávez a los 8'.



Luego de eso los visitantes generaron mejores opciones. El cuadro local fue más entusiasmo que otra cosa y por momentos los hombres del entrenador ecuatoriano Patricio Hurtado parecían perdidos en la cancha, sin saber cómo llegar con peligrosidad al área visitante.



Técnico no sabe lo que es ganar en este 2018. En sus tres primeras presentaciones alcanzó dos empates (Guayaquil City, D. Cuenca) y una derrota (Barcelona SC).



Por su parte, el 'Trencito Azul' llega a este encuentro con tres unidades en la clasificación. Los camarattas perdieron ante Barcelona y Liga de Quito, dos de los candidatos al título en el 2018. No obstante, se impusieron al Deportivo Cuenca por 3-1.

Las alineaciones:

Téc. Universitario: Wálter Chávez, Eder Moscoso, Gonzalo Soto, Silvio Borjas, Jonathan Medina, Charles Vélez, Fernando Mora,

Henry Rúa, Jefferson Macías, Diego Armas, Juan Cobelli.