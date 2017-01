Los 'scouts' buscan talentos en el Sudamericano Sub 20

Toman apuntes en libretas o cuadernos. Hacen dibujos técnicos sobre una cancha trazada en una hoja. Anotan números, nombres y características de los futbolistas. Tienen credenciales en las que se puede leer: "Observador" y hay datos específicos del país de origen, sus nombres y los clubes a los que representan.

Son conocidos como 'scouts' de equipos de fútbol y de empresarios que están en el país.



Desde el arranque del torneo, 223 'scouts' de distintas nacionalidades asisten a los partidos. Están representantes del Real Madrid y del FC Barcelona de España, de la Juventus y de otros clubes de los más importantes de Italia. También del Manchester United y del City, de Inglaterra. Además de Portugal, Alemania y Francia. Son cazatalentos de figuras que se recorren el mundo.



Hay delegaciones de observadores que viajan todos los días a Ibarra y a Riobamba para asistir a los partidos de los Grupos A y B. Están instalados en Quito. Recopilan toda la información posible de jugadores que les interesa.



En ese grupo hay rostros conocidos de exfutbolistas. Por ejemplo, Marcelo 'Pepo' Morales exjugador del Barcelona Sporting Club, y Sebastián Rozental, mundialista juvenil chileno, son parte de los 'scouting'.

"Trabajo para la MLS de (Estados Unidos). Es una Liga que está creciendo. El hecho de conocer mucha gente en Ecuador me sirve para estar acá. Recorro Uruguay, Colombia, Argentina… El futbolista ecuatoriano seduce, pero no se pueden dar nombres de posibles fichajes", contó el ­'Pepo' Morales.



La primera etapa del trabajo consiste en analizar cualidades de los 230 futbolistas que participan en la competencia. Ponen más énfasis en la búsqueda de delanteros y volantes creativos. Morales explicó que el futbolista sudamericano es más buscado por sus potencialidades técnicas.



Rozental, ahora empresario de futbolistas, también apunta nombres para acercar ofertas de representación. Los 'scouts' procuran no dar nombres de los futbolistas que les interesan. Lo manejan como un secreto y la referencia que tienen son las fichas de los deportistas para saber de qué clubes provienen y establecer un primer contacto.



Hay representantes de grandes cadenas de empresarios vinculados al fútbol, que prefieren el anonimato y evitan las entrevistas. Uno de ellos es Antonio Silva, quien trabaja para Jorge Mendes. ¿Quién es él? Uno de los representantes de mayor prestigio en el fútbol mundial y representante de Cristiano Ronaldo.

Mendes es promotor de la compañía de representación Gestifute, en donde están incluidos más de 50 futbolistas. Según la revista Forbes, en el 2015, Mendes ganó cerca de USD 90 millones en transferencias. Ahora hay enviados de Gestifute buscando más sudamericanos para ubicar los en los grandes equipos.



El Comité Organizador Local es el encargado de asignar los puestos en los estadios donde hay partidos. Las acreditaciones de los observadores son calificadas por miembros de la Conmebol.



Está previsto que todos los 'scouts' se concentren en Quito desde la próxima semana, para el hexagonal final del Sudamericano.



Después, la mayoría se trasladará a Chile, donde se jugará el Sudamericano Sub 17, para continuar en la búsqueda de talentos juveniles y llevárselos a los grandes clubes del mundo.