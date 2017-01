La 'Mini-Tri' busca la clasificación al hexagonal final ante Paraguay

La Selección de Ecuador Sub 20 hizo un calentamiento al estilo militar, ayer, en el complejo El Batán, en Riobamba. Los jugadores trotaron alrededor de la cancha cantando y con gritos de motivación. El volante Jordan Sierra levantó la voz para decir a sus compañeros "que hay que ganar y dedicar el triunfo al país".

Los seleccionados utilizaron prendas abrigadas, en una mañana fría. Este jueves 26 de enero, la mini-Tri jugará el último partido de la primera ­etapa del Grupo A, ante Paraguay, a las 19:15, en el estadio Olímpico de Riobamba.



El anfitrión necesita la victoria para asegurar la clasificación al hexagonal y no depender de otras alternativas. "¡Sí podemos!", fue un grito colectivo mientras trotaban.



Las tareas lúdicas ayudan a descargar las tensiones. Ecuador se jugará la clasificación ante los paraguayos. El DT Javier Rodríguez revisó junto a los seleccionados las fortalezas de su rival. En el complejo de Olmedo hizo fútbol y probó la alineación sin Bryan Cabezas. El futbolista del Atalanta de Italia se quedó en la concentración por un dolor de cabeza y un malestar estomacal.



Aunque el cuerpo médico lo tiene en observación, Cabezas sí está para ser titular en el cotejo de esta noche. Sin embargo, en el caso de que Rodríguez decida no ponerlo, la alternativa es Wilter Ayoví, del Independiente del Valle. "Queremos estar en el Mundial. Hay un compromiso del grupo por clasificarnos. Ha sido un grupo complicado y no dependemos de otros resultados", dijo el golero José Gabriel Cevallos, capitán del equipo.

Una de las preocupaciones de Rodríguez es la fragilidad defensiva. Y en esa línea hoy jugarán juntos por primera vez Luis Samaniego y Félix Torres, del Barcelona Sporting Club. Esto por la expulsión de Joel Quintero. Los laterales serán los mismos de los tres partidos anteriores. Pervis Estupiñán jugará por la izquierda y Kevin Minda, por la derecha.



Rodríguez no moverá a los dos volantes de marca. Jordan Sierra y Renny Jaramillo serán los encargados de quitar la pelota y generar fútbol ofensivo. Herlin Lino y Washington ­Corozo estarán en el ataque de la Tricolor.



Los seleccionados ecuatorianos están convencidos que el apoyo del hincha riobambeño será fundamental en el último juego de esta etapa. Ayer, en las boleterías del estadio, hubo una gran cantidad de personas tratando de adquirir un boleto. La Asociación de Fútbol de Chimborazo anunció que se prevé un estadio lleno para apoyar a la Selección.



La programación doble arrancará a las 17:00, con el juego entre Chile y Colombia. Hay una serie de variables en los resultados, que pueden aplicarse en la clasificación de las tres selecciones. Brasil, con siete puntos, es el único equipo fijo. Sin embargo, tendrá que esperar los juegos de esta noche para conocer su posición final en la tabla.

En el caso de un triunfo de Colombia, Ecuador tendrá la obligación de ganar. Será el único resultado que le sirva. En caso de empate con Paraguay (con cualquier resultado) la clasificación se resolverá mediante sorteo. Así lo determina el reglamento del torneo.



Ecuador y Paraguay están igualados en puntos, gol diferencia y goles marcados en la primera etapa. Otra opción es que en caso de un empate de Colombia por más de dos goles y un empate entre la Tri y Paraguay (0-0 o 1-1), clasificaría Colombia y se realizaría el sorteo para la Tri.