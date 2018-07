La FEF armó un presupuesto de USD 1,3 millones anuales para pagar al 'Bolillo'

LEA TAMBIÉN

La decisión de contratar a Hernán Darío Gómez como técnico de la Selección se tomó hace tres semanas. La resolución del Directorio de la Ecuafútbol por el retorno del colombiano fue casi unánime. Pepe Mosquera fue el directivo que se mostró en desacuerdo.

A esas alturas, el estratega de 62 años preparaba a la selección panameña para su tercer partido en el Mundial de Rusia 2018. Al final, su equipo acumuló tres derrotas en el grupo G y terminó como la peor selección del torneo.

El técnico consiguió clasificar a Panamá a su primer Mundial tal como lo hizo con la selección ecuatoriana en el proceso de las eliminatorias a Corea-Japón 2002.



Según Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la Selección necesita “unión” y el estratega puede ayudar a que se cumpla ese objetivo. “Necesitamos una persona que una el grupo, que una al camerino. ¿Se dieron cuenta en el Mundial (de Brasil)? El camerino estuvo desunido”, expresó el dirigente.

Para la contratación del estratega y su cuerpo técnico, se planificó un presupuesto de USD 1,3 millones, contó un miembro del Directorio.



El argentino Gustavo Quinteros, anterior técnico de la Tri, y sus colaboradores ganaron USD 4,8 millones en 31 meses. El salario promedio anual del DT llegó a USD 1,1 millones. El gaucho fue cesado dos fechas antes del final de las eliminatorias a Rusia y asumió interinamente Jorge Célico, en los dos últimos cotejos.

Villacís fue delegado por el Directorio para que redacte el contrato de Gómez. No precisó si ya se realizó la firma del contrato. Tampoco indicó la fecha de la llegada del DT. “Espero dar a conocer el tema, la próxima semana”, expresó.

Eso sí, reveló que ya se tienen planificados amistosos para el equipo en lo que resta del año.



Existen seis fechas FIFA disponibles para las selecciones hasta el final del 2018. Según Villacís, la Federación ya pactó dos juegos de preparación en Doha, en octubre. Los rivales serán Qatar y Omán.



Además, el dirigente conversó con Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, durante su presencia en el Mundial de Rusia. En el diálogo, se habló de acordar un encuentro entre la Tricolor y la ‘Bicolor’ en noviembre, en Lima.



Otra posibilidad es que Ecuador dispute un amistoso en Filadelfia, en septiembre. El rival pudiera ser Costa Rica.

La Tri no tiene actividad en partidos desde el 10 de octubre del 2017 cuando fue derrotada 3-1 por la Argentina de Lionel Messi, en Quito, quien hizo los tres tantos. Con este resultado, se clasificó a Rusia.



El plantel nacional jugó ese cotejo solo por completar el calendario, pues en la anterior fecha a ese juego se quedó sin opciones. Perdió 2-1 en su visita a Chile, con un combinado repleto de jugadores jóvenes del torneo local, convocados por Célico.



El regreso de Gómez generó debate. Villacís respaldó su presencia. Álex Aguinaga, excapitán de la Tricolor, indicó en días pasados que el DT es “el indicado”. Sin embargo, expresó que no debería aceptar el cargo, porque no existe un consenso en el país.



Con la llegada de ‘Bolillo’, Ecuador volverá a la línea colombiana. Sus compatriotas Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda también llevaron al plantel a los Mundiales.



Suárez condujo a la Tri a Alemania 2006 y el equipo llegó hasta octavos de final, en su mejor participación mundialista. Rueda jugó la fase de grupos en Brasil 2014.