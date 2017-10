La mitad de las asociaciones de fútbol aún respaldan a Carlos Villacís 

Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y su Directorio tienen respaldo de 10 de las 22 asociaciones de fútbol para completar su período dirigencial hasta enero del 2019. 10 asociaciones de fútbol mantienen su postura de que debe continuar en su cargo, pese a reclamos de algunos directivos de que se adelanten elecciones.

Con Villacís, la Selección ecuatoriana quedó eliminada de cualquier opción de ir al Mundial de Rusia 2018, en un proceso que lo inició Luis Chriboga, implicado en un proceso judicial tras el escándalo del FIFAgate.



En total son 22 asociaciones de fútbol, las que forman parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Villacís encuentra apoyo en 10 para completar su período, nueve no se pronuncian o no prefieren opinar del tema, mientras que solo tres plantean que renuncie para buscar un recambio en la Selección.



Las asociaciones de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí, Imbabura y Tungurahua apoyan a que Villacís siga. Entre los indecisos o que no contestan están AFNA y AsoGuayas, las de mayor peso puesto que agrupan a los clubes más poderosos del país.



Los presidentes de las asociaciones de fútbol no amateur de Morona Santiago, Orellana y Chimborazo (Carlos Galarza, Johnny Ramírez y Dorian Jara) son los únicos que se muestran críticos a la gestión del Directorio de la FEF. Ellos consideran que debe existir una renovación total.

Sin embargo, Galarza está consciente que no hay un argumento legal que ampare adelantar las elecciones en la FEF. Ni tampoco existe una causal para que renuncie. “Depende de Villacís escuchar el clamor popular de la gente, que es mayoritario, especialmente en las redes sociales”.



Según Galarza, quien a través de un documento solicitó cuentas detalladas a Villacís sobre algunos gastos y contratos, recibió una contestación ambigua. “Yo no vivo del fútbol, ni gano sueldo de la FEF para ir unos dos días a Guayaquil”. A su criterio, la Federación debería darle la información requerida.



Ramírez está de acuerdo con que se realicen elecciones anticipadas, porque la FEF “requiere de una renovación total”. Evitó dar mayores detalles. Otros presidentes de las asociaciones de fútbol no amateur prefirieron no responder a su celular.



Jara asegura que es momento de una renovación total. Considera que la Federación que preside Villacís no ha sido incluyente con las asociaciones.

Los clubes y las asociaciones recibieron la convocatoria para el Congreso Ordinario, el 5 de enero del 2018. Ahí, la FEF presentará su informe económico.



Los clubes tienen plazo hasta el 20 de diciembre para presentar sus propuestas para el Congreso. Según indicó Nelson Aguirre, de la asociación de Imbabura, en estos días los directivos tienen previsto reunirse para tratar los puntos del Congreso y descartó el análisis de cualquier intento de pedido de renuncia a Villacís y su grupo.



“Hay que esperar. Después se verá a los mejores candidatos”, expresó Aguirre, quien se ha mantenido 20 años como titular de la asociación de Imbabura.