Antonio Valencia ganó el premio al Mejor jugador del año en el Manchester United

El futbolista ecuatoriano Luis Antonio Valencia, ganó el jueves 18 de mayo de 2017, el premio al Mejor Jugador del Año con el Manchester United escogido por sus compañeros.

La inmejorable temporada que ha cumplido el 'Toño' con los 'Red Devils' derivó que el actual capitán del conjunto inglés y de la Selección ecuatoriana de Fútbol, sea parte de una votación abierta impulsada por el conjunto de Manchester.

Sus compañeros han votado por él como el Mejor Jugador del Año. ¡Felicitaciones, Tony V! #MUFCPOTY pic.twitter.com/gEA8Vj1Rab — Manchester United (@ManUtd_Es) 18 de mayo de 2017

El lunes anterior antes de conocerse el resultado de la mencionada votación, el jugador ecuatoriano había detallado en un video publicado en la cuenta oficial de YouTube de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los detalles de cómo llegar a ser capitán del Manchester United.

Video: YouTube Canal: Federación Ecuatoriana de Fútbol

En los 12 años que tiene en el continente europeo, Valencia ha aplicado una férrea disciplina en sus entrenamientos, detalle que se ha vuelto 'clave' para sus logros deportivos personales y colectivos. "Durante mucho tiempo me he venido cuidando, entrenando bien, alimentándome bien, rodeándome de buenos amigos, creo que ese ha sido el éxito".

"Es un resultado de una temporada tan larga, de alegría y de tristeza; de mucho esfuerzo, de mucha constancia y gracias a Dios ha sido una temporada muy linda. Dios me ha bendecido, no he tenido muchas lesiones".



En el video, el futbolista, comentó que 'no se cree' el mejor lateral del mundo tal como ha expresado su entrenador José Mourinho y algunos aficionados alrededor del mundo. "Muy agradecido por las palabras del 'jefe', del 'míster', pero no me creo el mejor del mundo. Solo hago mi trabajo bien para ayudar a mi equipo y para ganar títulos". "Cada vez que me pongo la camiseta del Manchester me siento tan feliz, tan contento, porque estoy representando a un equipo que tiene mucha historia".



El constante trabajo del 'Toño' en el Manchester United derivó que el DT José Mourinho decida entregarle la banda de capitán. "Cuando el técnico me dio la oportunidad de ser capitán, fue algo muy bonito, me emocioné mucho cuando entré a Old Trafford con la cinta de capitán. Agradecí mucho a Dios. El momento que iba caminando iba agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de vivir, por llevar la bandera de mi país.

El 'Toño' contó con el apoyo latino de los cibernautas. En la temporada 2017, por ejemplo, ganó la votación a mejor jugador de enero y marzo. También se impuso en una votación de hinchas a Mejor del año, a través de Twitter.



Valencia ya obtuvo el galardón al que se hizo ganador el 18 de mayo, en el 2012. El ecuatoriano llegó en el 2009 al conjunto inglés y ha conquistado nueve títulos. Además jugó una final de la UEFA Champions League en la temporada 2010-2011.



El máximo título europeo le ha sido esquivo, pero tendrá algo de consuelo si gana la Europa League, el próximo 24 de mayo, ante el Ajax de Holanda, en el Friends Arena de Solna, cerca de Estocolmo.

Los números del 'Toño'

​

84 ,8% de acierto en sus pases tiene en el equipo, desde el 2009.



0,6 remates de promedio por partido registra con el Manchester.



254 partidos jugados



19 401 minutos jugados



47 asistencias de gol



20 goles anotados