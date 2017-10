Liga de Quito y Barcelona Sporting Club tuvieron un conflicto en la FEF

Este jueves 19 de octubre de 2017 se definirá si Barcelona Sporting Club y Liga de Quito juegan su partido, por la fecha 16 de la segunda etapa del campeonato nacional. La decisión está en manos del cuadro albo, luego de que la Ecuafútbol negara la solicitud torera de diferir el juego, por considerarla antirreglamentaria.

Los canarios pidieron no jugar ante los albos, el 29 de octubre, debido a que deben viajar a Brasil, para disputar la semifinal de la Copa Libertadores, ante Gremio. Ellos se desplazarán a Porto Alegre, el 28 de octubre, según su planificación.



Guillermo Saltos Guale, síndico de la FEF, mencionó que el pedido canario –por los tiempos y motivos- no se enmarcaba en el reglamento, por lo que solicitó desestimar la solicitud presentada.



Eso molestó a Jorge Reinoso, abogado canario. “Estamos representando al país, queremos sentirnos apoyados por nuestra federación”, dijo el jurista. Según él, ante Gremio y Liga quieren presentar a sus mejores jugadores, de allí parte su pedido de diferimiento.



Por otra parte, el representante albo, Patricio Torres, manifestó que en años anteriores Liga tuvo que jugar cuatro partidos en una semana, debido a sus compromisos internacionales. Por esa razón consideraba improcedente la solicitud porteña.



A manera de mediación, Carlos Villacís, presidente de la FEF, pidió a Liga de Quito que considere el pedido de su par. La resolución fue que Barcelona SC envíe un pedido oficial al cuadro quiteño, para que este decidiera ayudar o no.



Finalmente, el presidente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha, Nicolás Vega, pidió que la respuesta final se de este jueves, lo que fue aceptado por el Comité Ejecutivo.