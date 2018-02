Pablo Repetto sobre el enojo de Anderson Ordóñez: ‘Le pegó a la pelota porque estábamos en desventaja’

“Es una jugada que no se justifica, porque lo que hizo no está bien. Pero fue, más por pegarle a la pelota cuando llegó al banco, por el enojo de que estábamos en desventaja”. Esa fue la explicación que dio Pablo Repetto sobre la acción de Anderson Ordóñez tras ser reemplazado ante el Deportivo Cuenca.

El zaguero de Liga fue sustituido por Repetto antes de que finalizara el cotejo, salió a la banca y pateó un balón con enojo, el domingo 20 de febrero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.



Según Repetto, es una reacción que se entiende porque todos los jugadores querían “estar dentro del campo” para evitar la derrota. Los albos cayeron 2-1 en ese encuentro.



El DT admitió que su equipo cayó en la desesperación y eso influenció en el juego del equipo. “Todos se contagiaron”, expresó y evitó hacer evaluaciones de los jugadores como la de Jonathan Borja. “Es algo que lo hablaré internamente con él”, recalcó.



El próximo partido de los albos será ante el Guayaquil City FC. Está previsto para el lunes 26 de febrero, pero el DT uruguayo indicó que hoy se definirá si se lo juega un día antes.



El estratega quiere que se adelante el cotejo porque la próxima semana también tendrán un amistoso ante el Phoenix Racing de Didier Drogba.



En el equipo, el extremo Fernando ‘Chiqui’ Guerrero sigue en duda, pues se recupera de una lesión. Hernán Pellerano aún no está listo físicamente para jugar, mientras que el zaguero uruguayo Horacio Salaberry aún no obtiene la carta de naturalización y, por ello, aún no será utilizado.