Sin consenso para agrandar el Mundial de Clubes de la FIFA

La idea del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de llevar adelante un Mundial de Clubes con 24 equipos no tuvo consenso en la reunión de hoy del Consejo del organismo en Bogotá, por lo que el torneo no tendrá modificaciones por el momento.

"No se ha decidido nada hoy, es un proyecto que tenemos, vamos a seguir trabajando esa idea, vamos a seguir hablando con los actores del fútbol", dijo Infantino, que encontró la resistencia de los representantes de la UEFA para llevar adelante su proyecto. "Es claro que hay intereses muy distintos en distintas partes. Lo importante es consultar con todos y eso es lo que vamos a hacer", remarcó el suizo, que pretende aumentar el número de participantes en el Mundial de Clubes, para que las distintas federaciones tengan más representación.



Hasta ahora, el certamen que se juega cada año a principio de diciembre cuenta con siete clubes, uno de cada Confederación y un representante de la Liga del país organizador, "Tenemos que hacer algo que tiene sentido con el fútbol de clubes a nivel mundial, porque nuestra tarea como FIFA es desarrollar el fútbol en todo el mundo. No tenemos que olvidar que somos una organización mundial, no continental, entonces es nuestra obligación mirar esto", explicó Infantino, que tendrá una dura tarea si pretende imponer su idea frente a la dura resistencia de los clubes de Europa.