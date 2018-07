La Liga Profesional buscará un candidato para la presidencia de la FEF

LEA TAMBIÉN

Santiago Morales, representante de Independiente del Valle, ratificó que la Liga Profesional buscará un consenso para elegir entre sus integrantes a una persona que tercie por la presidencia de la FEF, en las elecciones de enero de 2019.

“Se han tomado decisiones (en la FEF) que no apoyamos, lo ideal es que de la Liga tengamos a un representante para las elecciones”, dijo Morales al llegar al edificio Conauto, al norte de Guayaquil, donde se reunirían los dirigentes de la primera categoría.



La elección de un nuevo entrenador para la Tri y la supuesta venta de los derechos de transmisión de televisión, para las eliminatorias de Catar 2022, son los puntos que incomodan a los dirigentes, que se reunieron por segunda vez en el Puerto Principal.



Con él coincidió Diego Castro, representante de Liga de Quito, quien además dijo desconocer la carta que habría enviado la FEF a los clubes, en enero pasado, consultando sobre algunos detalles para la contratación del DT de la Tri.



“Considero que la decisión no se tomó a tiempo, no es nada contra el elegido sino una cuestión de tiempo. Se lo elige cuando el directorio está por salir”,

dijo Castro.



Tito Manjarrez, por su parte, manifestó que personalmente no compartía la contratación de Gómez. “Yo pertenecí a la Comisión de Selección con Luis Chiriboga y desde entonces no aprobé la venida del Bolillo”, dijo el presidente

de El Nacional.



Manjarrez también considera que la Liga Profesional debe proponer un candidato para la presidencia de la FEF, espera que en la reunión de hoy 24 de julio, se elija a una persona.

