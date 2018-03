El DT Pablo Repetto hará variantes en su alineación habitual de Liga de Quito

En Liga de Quito se sienten obligados a ganar esta tarde (16:00) al Técnico Universitario. La ‘U’ es local y recibe a uno de los clubes que todavía no han ganado en esta temporada. Sin embargo, el cuerpo técnico y la plantilla no se sienten favoritos. Dicen que el equipo que dirige el DT Patricio Hurtado no es fácil.

Para este cotejo, una de las principales dudas es la del capitán y goleador Hernán Barcos. El delantero argentino sufrió una molestia muscular y el jueves no fue parte de la práctica formal de fútbol. En su lugar jugó Juan Luis Anangonó, quien marcó el domingo anterior el tanto del empate 1-1 ante Aucas.



Según Richard Cabezas, médico del club, la dolencia de Barcos se trató de una molestia lumbar que ya fue revisada y controlada. El ‘Pirata’ no se entrenó con el resto del equipo por precaución y su titularidad está en manos del DT Pablo Repetto.



“En el último control que le realizamos al jugador, no presentó mayores molestias. Está bien y a las órdenes del equipo”, confirmó Cabezas.



En las prácticas de esta semana, Repetto puso al uruguayo Gastón Rodríguez en el equipo titular. Él, hoy, podría estar desde el arranque del cotejo. De ser así, este sería el primer partido que jugaría el delantero extranjero en el once principal.

Ayer, el equipo realizó su última práctica en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El cuerpo técnico tenía previsto definir también la alineación que arrancará ante los ambateños.



El equipo estaría conformado por: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Ánderson Ordóñez, Cristian Cruz; Jefferson Orejuela, Jefferson Intriago, Jhojan Julio, Ánderson Julio; Gastón Rodríguez y el argentino Hernán ‘Pirata’ Barcos.



La dirigencia anunció los precios de las localidades. Sus precios son: general, USD 6; tribuna, USD 8 y palco, USD 20. Según Esteban Paz, dirigente del equipo, el juego ante el Rodillo Rojo será transmitido en el canal de YouTube oficial de los albos: Liga TV.



Esta sería la segunda vez que el club transmita un partido de local en el Rodrigo Paz Delgado a través de esta plataforma digital. Así fue comunicado también en las redes sociales.

Por su parte, el Técnico Universitario también se alista para visitar a la ‘U’. El DT Hurtado no podrá contar en la defensa con el lateral izquierdo Fernando Mora y el zaguero central Gonzalo Soto.



Ambos defensores sufrieron molestias físicas durante la semana. El cuerpo técnico iba a definir quiénes podrían ser sus reemplazantes para medir a los universitarios.



Por otra parte, Christian Castro ya regresó a las canchas luego de superar una lesión muscular y estaría en la nómina titular para enfrentar a su exequipo. También reaparecería el volante Iván Zambrano.



La alineación del ‘Rodillo Rojo’ estaría conformada por: Wálter Chávez; Eder Moscoso, Christian Castro, Silvio Borjas, Jefferson Caicedo; Charles Vélez, Jonathan Medina, Iván Zambrano, Henry Rúa, Diego Armas; Juan Manuel Cobelli.

Según Repetto, Técnico Universitario es un rival de cuidado. Si bien en este arranque aún no ha ganado, ha complicado a sus rivales.



“Técnico es un equipo durísimo. Lo enfrentamos el año pasado. Ellos vienen con necesidad, es un partido duro y muy importante para nosotros, para no perder el rastro de los de arriba. Somos conscientes de que tenemos que mejorar pero tenemos mucha confianza en el equipo”, dijo Repetto, quien además aseguró que Fernando Guerrero ya está recuperado y habilitado.