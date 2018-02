Gastón Rodríguez debutó con gol en Liga de Quito ante Guayaquil City FC

Liga de Quito consiguió sus tres primeros puntos en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol al vencer 2-1 al Guayaquil City FC en el cotejo que cerró la segunda fecha del torneo.

Jhojan Julio (8’) y Gastón Rodríguez (76’) anotaron los goles para el conjunto albo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que Diego Dorregaray (61’ desde el punto penal) descontó para el conjunto porteño.



Una genialidad de las dos figuras de la escuadra azucena en la temporada 2018 (Hernán Barcos y Gastón Rodríguez), permitió destrabar al minuto 76, un partido muy bien planteado por Pool Gavilánez, el estratega del Guayaquil City FC. El uruguayo Gastón Rodríguez debutó con gol con la camiseta de Liga de Quito.



El conjunto albo saltó al campo de juego decidido a abrir el marcador lo más pronto posible y lo consiguió cuando transcurría el minuto 8 del cotejo. Hernán Barcos recuperó el esférico tras un ataque del Guayaquil City y cedió el balón al ‘Choclo’ Quinteros. Este último habilitó a Jhojan Julio quien le ganó las espaldas a los defensores y con una media volea, abrió el marcador a favor de Liga en el estadio Rodrigo Paz Delgado.





8' ¡GOOOOOLAAAAZOOO DE LIIIIGAAA! Centro de @ChocloQuintero y @Jhojan13194491 de media tijera pone la primera para los albos!#LDUvsGYC 1x0 pic.twitter.com/MZghPEz4BM — LDU Oficial (@LDU_Oficial) February 27, 2018



Una nueva llegada de Liga se produjo al 13 cuando Hernán Barcos habilitó a Jonathan Borja que no supo definir en un ‘mano a mano’ ante la salida del golero Damián Frascarelli. Sin embargo, la escuadra porteña respondió en la siguiente jugada (16’) con Danny Luna quien quien aprovechó una mala salida de la ‘U’ y habilitó a Washington Vera que remató al arco, pero el golero Adrián Gabbarini intervino con prolijidad para impedir la anotación del rival.



Cuando transcurría el minuto 29 Hernán Barcos protagonizó una vistosa jugada. Franklin Guerra recuperó el esférico y envió un centro hacia el área. El ‘Pirata’ Barcos dominó el balón con el pecho primero para rematar con zurda después desde el medio campo y aprovechando que Damián Frascarelli estuvo fuera de su área. El balón salió desviado.



Guayaquil City FC estuvo cerca de empatar el cotejo al 40’ tras un tiro libre cobrado por Washington Vera. El exjugador del Barcelona SC elevó el balón desde la derecha, pero el esférico se impactó en el horizontal del arco de Gabbarini. Sin embargo, dos minutos más tarde, Hernán Barcos a la salida de un córner, remató al arco y el esférico se impactó en el vértice entre el horizontal y vertical del arco de Frascarelli.

Para el segundo tiempo, Guayaquil City FC pudo igualar el marcador con dos opciones claras de gol de Washington Vera. La primera fue tras un centro desde la derecha enviado por Jonathan Cevallos y la segunda, tras un centro desde la izquierda de Walter Ayoví. En ninguna de esas ocasiones Vera pudo definir.



Pero al 60 se produjo una infracción dentro del área. José Quinteros derribó a Carlos Castro dentro del área y el árbitro Juan Carlos Albarracín dictaminó infracción penal. Diego Dorregaray cobró la infracción y con un potente remate por bajo hizo inútil el esfuerzo de Gabbarini que no pudo impedir la anotación que significó el empate del Guayaquil City FC.



Liga de Quito respondió al 70 y al 71 con Hernán Barcos pero el argentino no pudo definir desde la frontal del área, porque sus remates fueron desprolijos y desviados.



Pero Liga no desmayó en el ataque y al 76 Hernán Barcos recibió el balón desde la izquierda de espaldas al arco y habilitó a Gastón Rodríguez, debutante con la camiseta de Liga, y con una sutileza el uruguayo anotó el segundo gol para la ‘U’. El marcador pudo incrementarse para la ‘U’ con un remate de José Quintero (83’) que pasó muy cerca del arco del golero Frascarelli y al 89’ con un ataque en conjunto con Barcos, Rodríguez y Jhojan Julio. El último remate llegó a las manos de Frascarelli.



En la siguiente fecha, Liga de Quito deberá visitar a la Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Guayaquil City FC visitará al Club Sport Emelec.

GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL de #LDU. @Hernanbarcos baja perfectamente el balón a Gastón Rodríguez que nos regala su primer GOL con la camiseta blanca #LDUvsGYC 2x1 pic.twitter.com/dzbDq7rhVo — LDU Oficial (@LDU_Oficial) February 27, 2018

El partido fue dirigido por el árbitro Juan Carlos Albarracín y estuvo asistido por Christian Lescano y Luis García. El cuarto árbitro fue Manuel Carriel y el comisario fue Óscar Manosalvas.

¡Éstos son los 11 guerreros albos que iniciarán como titulares en el partido #LDUvsGYC de ésta noche!#AlineaciónLDU presentada por: @ChevroletEc pic.twitter.com/OmWHJpci4M — LDU Oficial (@LDU_Oficial) February 26, 2018



Alineación de Liga de Quito: Adrián Gabbarini en el arco; José Quintero, Andersson Ordóñez, Franklin Guerra y Christian Cruz (46’, Aníbal Chalá) en la defensa; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Jhojan Julio, Anderson Julio (85’, Edison Realpe) y Jonathan Borja (57’, Gastón Rodríguez) en el medio campo; Hernán Barcos en la delantera. DT: Pablo Repetto.

Alineación del Guayaquil City FC: Damián Frascarelli en el arco; Carlos Castro, José Luis Quiñónez, Emiliano García y Walter Ayoví en la defensa; José Ribas, Edison Caicedo, Jonathan Cevallos (65’, Pablo Mancilla) y Danny Luna (84’, Anderson Naula) en el medio campo; Washington Vera (72’, Michael Hoyos) y Diego Dorregaray en la delantera. DT: Pool Gavilánez.