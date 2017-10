Liga de Quito recibe a un condicionado Fuerza Amarilla en el Rodrigo Paz (Previa)

Liga de Quito recibe este miércoles 18 de octubre de 2017, desde las 19:15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado a Fuerza Amarilla en partido diferido de la décima fecha de la segunda etapa del campeonato nacional.

El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, llega a este partido después de rescatar un angustioso empate en Ambato ante Macará el domingo anterior.



“No me gustó el primer tiempo”, dijo el charrúa, y aunque con el resultado quedó más tranquilo, señaló que el equipo debe centrarse en mejorar. “Los últimos partidos hacen que en vez de ilusionarnos veamos un poco más la realidad, ver que el equipo debe mejorar para estar a la altura de los mejores del torneo. Tenemos un margen mínimo de error y vemos que en su juego el equipo debe crecer mucho”, expresó Repetto, estratega del conjunto universitario.



En el equipo azucena se mantiene latente la posibilidad de pelear la segunda etapa del torneo local, porque suma 20 puntos, es decir siete menos que el actual líder, Delfín SC que consiguió un importante punto hoy ante Independiente del Valle en Sangolquí, y que será su próximo rival en el estadio Rodrigo Paz.



Por ello, el cuerpo técnico y los jugadores albos están enfocados en conseguir esos puntos que le permitan mantener esa opción de pelear esta etapa del torneo.

Mientras tanto, Fuerza Amarilla reaparece en el torneo después de superar una suspensión de sus derechos deportivos en la fecha anterior del torneo local, por persistir en la falta de pago a sus futbolistas. Esta situación obligó a la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol a reducirle dos puntos en las tablas de posiciones por no presentar roles de julio (un punto) y agosto (otro punto).



A esto se suma la renuncia de Favián Aguilar a la presidencia del conjunto orense, quien a pesar de toda la incómoda situación que pesa sobre el club, aseguró que se llegó a acuerdos de pago con el plantel y que el equipo está habilitado para poder jugar en Quito. “Estamos habilitados, el miércoles jugaremos con Liga de Quito y el domingo con Independiente del Valle” señaló el exdirigente.



El pasado sábado, Fuerza Amarilla no se presentó ante Guayaquil City por no pagar los USD 21 400 que le debe al extécnico Marcelo Fleitas. Sin embargo, la dirigencia de Fuerza Amarilla explicó que tienen arreglos con Fleitas, con quien el club posee un litigio por su paso en el club este año, y por el que no se pudo levantar la suspensión en la última jornada.



El cotejo será dirigido por el árbitro Jefferson Macías.



Posible Alineación de Liga de Quito: Leonel Nazareno en el arco; John Narváez, Horacio Salaberry, Lucas de Lima y Aníbal Chalá en la defensa; Jefferson Intriago, Édison Vega, José Francisco Cevallos Jr., Jonathan González y Sherman Cárdenas en el medio campo; Hernán Barcos en la delantera. DT: Pablo Repetto.



Posible Alineación de Fuerza Amarilla: Luis Fernando Fernández en el arco; Juan Realpe, Javier Chila, José Luis Quiñónez y Federico Alonso en la defensa; Ángel Gracia, Steven Zamora, Mauricio Yedro y Wagner Valencia en el medio campo; Federico Laurito y Polo Wila en la delantera. DT: Alcides de Oliveira.